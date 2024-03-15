Явка на выборах президента в Свердловской области на 15:00 часов достигла 21,84%. Эту информацию публикует свердловский избирком в telegram-канале.
«На 15:00 часов явка на избирательных участках — 19,14% Явка в ДЭГ — 47,72% от числа подавших заявление в ДЭГ. Общая явка с учетом ДЭГ — 21,84%», — сообщили в избиркоме.
Президентские выборы стартовали утром 15 марта и закончатся вечером 17 числа. URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.
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