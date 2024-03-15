На избирательном участке в Челябинской области пытались взорвать петарду

На одном из избирательных участков в Челябинской области пытались взорвать петарду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, злоумышленник задержан.
«По информации избирательной комиссии Челябинской области, на одном из избирательных участков в регионе зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемый задержан, ведется проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«В ближайшее время работа участка будет продолжена», — заявил URA.RU председатель облизбиркома Евгений Голицын. URA.RU ведет прямую трансляцию о ходе выборов в Челябинской области.
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