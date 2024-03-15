На избирательном участке в Челябинской области пытались взорвать петарду

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Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
Работа избирательного участка была временно приостановлена Фото:
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На одном из избирательных участков в Челябинской области пытались взорвать петарду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, злоумышленник задержан.

«По информации избирательной комиссии Челябинской области, на одном из избирательных участков в регионе зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемый задержан, ведется проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В ближайшее время работа участка будет продолжена», — заявил URA.RU председатель облизбиркома Евгений Голицын. URA.RU ведет прямую трансляцию о ходе выборов в Челябинской области.

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На одном из избирательных участков в Челябинской области пытались взорвать петарду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, злоумышленник задержан. «По информации избирательной комиссии Челябинской области, на одном из избирательных участков в регионе зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемый задержан, ведется проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В ближайшее время работа участка будет продолжена», — заявил URA.RU председатель облизбиркома Евгений Голицын. URA.RU ведет прямую трансляцию о ходе выборов в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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