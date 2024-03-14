14 марта 2024

Жители Челябинской области выбирают президента России. Онлайн-трансляция

В Челябинской области стартовали выборы президента
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы 15—17 марта будут выбирать главу российского государства Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области стартовали выборы президента России. За три дня — 15, 16 и 17 марта — жители региона смогут отдать свой голос за одного из четырех претендентов на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и самовыдвиженца Владимира Путина. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, еще 227 тысяч человек намерены проголосовать с помощью ДЭГ.

09:25 15.03.2024 «Традиционно, в моей школе, вместе с супругой проголосовали на выборах президента. Это главные выборы нашей страны, на которых определяется ее будущее. В эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность. Челябинская область всегда была опорой России. За последние годы мы прошли большой и трудный путь. Стали сильнее. Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе. Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки», — заявил Алексей Текслер, выйдя с избирательного участка.

09:12 15.03.2024 Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области.

09:11 15.03.2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали на выборах Президента России.

Выборы. Челябинск
Губернатор Алексай Текслер с супругой Ириной проголосовали на выборах президента России
Фото:

08:34 15.03.2024 Ровно в 8:00 открылись примерно 2 тысячи избирательных участков, на которых жители региона смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. В территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 7 тысяч 396 наблюдателей.

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В Челябинской области стартовали выборы президента России. За три дня — 15, 16 и 17 марта — жители региона смогут отдать свой голос за одного из четырех претендентов на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и самовыдвиженца Владимира Путина. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, еще 227 тысяч человек намерены проголосовать с помощью ДЭГ. 09:25 15.03.2024 «Традиционно, в моей школе, вместе с супругой проголосовали на выборах президента. Это главные выборы нашей страны, на которых определяется ее будущее. В эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность. Челябинская область всегда была опорой России. За последние годы мы прошли большой и трудный путь. Стали сильнее. Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе. Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки», — заявил Алексей Текслер, выйдя с избирательного участка. 09:12 15.03.2024 Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области. 09:11 15.03.2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали на выборах Президента России. 08:34 15.03.2024 Ровно в 8:00 открылись примерно 2 тысячи избирательных участков, на которых жители региона смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. В территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 7 тысяч 396 наблюдателей.
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