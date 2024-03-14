Жители Челябинской области выбирают президента России. Онлайн-трансляция

В Челябинской области стартовали выборы президента

15 марта 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Челябинцы 15—17 марта будут выбирать главу российского государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области стартовали выборы президента России. За три дня — 15, 16 и 17 марта — жители региона смогут отдать свой голос за одного из четырех претендентов на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и самовыдвиженца Владимира Путина. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, еще 227 тысяч человек намерены проголосовать с помощью ДЭГ. 09:25 «Традиционно, в моей школе, вместе с супругой проголосовали на выборах президента. Это главные выборы нашей страны, на которых определяется ее будущее. В эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность. Челябинская область всегда была опорой России. За последние годы мы прошли большой и трудный путь. Стали сильнее. Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе. Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки», — заявил Алексей Текслер, выйдя с избирательного участка. 09:12 Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области. 09:11 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали на выборах Президента России. Губернатор Алексай Текслер с супругой Ириной проголосовали на выборах президента России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 08:34 Ровно в 8:00 открылись примерно 2 тысячи избирательных участков, на которых жители региона смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. В территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 7 тысяч 396 наблюдателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стартовали выборы президента России. За три дня — 15, 16 и 17 марта — жители региона смогут отдать свой голос за одного из четырех претендентов на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и самовыдвиженца Владимира Путина. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, еще 227 тысяч человек намерены проголосовать с помощью ДЭГ. 09:25 15.03.2024 «Традиционно, в моей школе, вместе с супругой проголосовали на выборах президента. Это главные выборы нашей страны, на которых определяется ее будущее. В эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность. Челябинская область всегда была опорой России. За последние годы мы прошли большой и трудный путь. Стали сильнее. Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе. Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки», — заявил Алексей Текслер, выйдя с избирательного участка. 09:12 15.03.2024 Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области. 09:11 15.03.2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали на выборах Президента России. 08:34 15.03.2024 Ровно в 8:00 открылись примерно 2 тысячи избирательных участков, на которых жители региона смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. В территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 7 тысяч 396 наблюдателей.