Пара пришла голосовать сразу после того, как зарегистрировала брак
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На избирательный участок, который находится в отделении ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге, пришли проголосовать молодожены. Они появились сразу после того, как участок покинул человек в костюме медведя. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев.
«Красивые, нарядные, веселые», — прокомментировал он. Вместе со свидетелями супруги опустили бюллетени в урны и сфотографировались на участке. Перед ними члены комиссии встречали другого яркого гостя — «белого медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы.
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