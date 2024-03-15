Вслед за «медведем» на выборах президента в Екатеринбурге проголосовали новобрачные. Фото, видео

В Екатеринбурге на выборах президента проголосовали новобрачные
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Пара пришла голосовать сразу после того, как зарегистрировала брак
Пара пришла голосовать сразу после того, как зарегистрировала брак Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На избирательный участок, который находится в отделении ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге, пришли проголосовать молодожены. Они появились сразу после того, как участок покинул человек в костюме медведя. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев.

«Красивые, нарядные, веселые», — прокомментировал он. Вместе со свидетелями супруги опустили бюллетени в урны и сфотографировались на участке. Перед ними члены комиссии встречали другого яркого гостя — «белого медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы.

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На избирательный участок, который находится в отделении ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге, пришли проголосовать молодожены. Они появились сразу после того, как участок покинул человек в костюме медведя. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев. «Красивые, нарядные, веселые», — прокомментировал он. Вместе со свидетелями супруги опустили бюллетени в урны и сфотографировались на участке. Перед ними члены комиссии встречали другого яркого гостя — «белого медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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