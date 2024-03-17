В Пермском крае упали цены на куриные яйца

В Пермском крае с января по февраль снизились цены на куриные яйца. По данным Росстата десяток яиц стал дешевле на 4,97 рубля.
«Пермский край. Яйца куриные 10 штук в январе 2024 года стоят 134,51 рубля. В феврале — 129,54 рублей», — сказано в исследовании.
Уточняется, что больше всего яйца подешевели в Кудымкаре. Стоимость десятка снизилась на 7,7 рублей и стала 123,48 рубля. В Перми цены упали на 6,57 рублей. Купить яйца можно в среднем за 131,74 рубль. Также яйца подешевели в Березниках — на 2,63 рубля. Но здесь они по прежнему остаются самыми дорогими в регионе — 138,88. В Чайковском стоимость яиц за месяц не изменилась и осталась на уровне 109,65 рублей.
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