В Пермском крае упали цены на куриные яйца

Росстат: цена за десяток яиц в Пермском крае опустилась до 129 рублей

18 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В феврале 2024 года средняя стоимость десятка яиц опустилась до 129 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца В Пермском крае с января по февраль снизились цены на куриные яйца. По данным Росстата десяток яиц стал дешевле на 4,97 рубля. «Пермский край. Яйца куриные 10 штук в январе 2024 года стоят 134,51 рубля. В феврале — 129,54 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что больше всего яйца подешевели в Кудымкаре. Стоимость десятка снизилась на 7,7 рублей и стала 123,48 рубля. В Перми цены упали на 6,57 рублей. Купить яйца можно в среднем за 131,74 рубль. Также яйца подешевели в Березниках — на 2,63 рубля. Но здесь они по прежнему остаются самыми дорогими в регионе — 138,88. В Чайковском стоимость яиц за месяц не изменилась и осталась на уровне 109,65 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с января по февраль снизились цены на куриные яйца. По данным Росстата десяток яиц стал дешевле на 4,97 рубля. «Пермский край. Яйца куриные 10 штук в январе 2024 года стоят 134,51 рубля. В феврале — 129,54 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что больше всего яйца подешевели в Кудымкаре. Стоимость десятка снизилась на 7,7 рублей и стала 123,48 рубля. В Перми цены упали на 6,57 рублей. Купить яйца можно в среднем за 131,74 рубль. Также яйца подешевели в Березниках — на 2,63 рубля. Но здесь они по прежнему остаются самыми дорогими в регионе — 138,88. В Чайковском стоимость яиц за месяц не изменилась и осталась на уровне 109,65 рублей.