17 марта 2024

В Пермском крае упали цены на куриные яйца

Росстат: цена за десяток яиц в Пермском крае опустилась до 129 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , яйца, куриные яйца, десяток, кассета яиц
В феврале 2024 года средняя стоимость десятка яиц опустилась до 129 рублей Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В Пермском крае с января по февраль снизились цены на куриные яйца. По данным Росстата десяток яиц стал дешевле на 4,97 рубля.

«Пермский край. Яйца куриные 10 штук в январе 2024 года стоят 134,51 рубля. В феврале — 129,54 рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что больше всего яйца подешевели в Кудымкаре. Стоимость десятка снизилась на 7,7 рублей и стала 123,48 рубля. В Перми цены упали на 6,57 рублей. Купить яйца можно в среднем за 131,74 рубль. Также яйца подешевели в Березниках — на 2,63 рубля. Но здесь они по прежнему остаются самыми дорогими в регионе — 138,88. В Чайковском стоимость яиц за месяц не изменилась и осталась на уровне 109,65 рублей.

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В Пермском крае с января по февраль снизились цены на куриные яйца. По данным Росстата десяток яиц стал дешевле на 4,97 рубля. «Пермский край. Яйца куриные 10 штук в январе 2024 года стоят 134,51 рубля. В феврале — 129,54 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что больше всего яйца подешевели в Кудымкаре. Стоимость десятка снизилась на 7,7 рублей и стала 123,48 рубля. В Перми цены упали на 6,57 рублей. Купить яйца можно в среднем за 131,74 рубль. Также яйца подешевели в Березниках — на 2,63 рубля. Но здесь они по прежнему остаются самыми дорогими в регионе — 138,88. В Чайковском стоимость яиц за месяц не изменилась и осталась на уровне 109,65 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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