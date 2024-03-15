В гимназии Екатеринбурга девочка с ножом кидается на сверстников

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Клипарт по теме "Ножи". Пермь, перочинный нож, складной нож
Дети боятся ходить в школу из-за девочки с ножом Фото:

В екатеринбургской гимназии №147 шестиклассница с ножом-бабочкой кидается на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что директор и педагоги знают о ситуации, но никак не реагируют.

«У ребенка психологический срыв, она приходит в школу с ножом-бабочкой, впадает в транс, угрожает расправой детям и кидается, если что-то не так! Директор и педагоги в курсе, но на ситуацию не реагируют, предлагают обходить ее стороной, а дети боятся идти в школу», — передает E1.RU слова очевидицы инцидента.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургской гимназии №147 шестиклассница с ножом-бабочкой кидается на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что директор и педагоги знают о ситуации, но никак не реагируют. «У ребенка психологический срыв, она приходит в школу с ножом-бабочкой, впадает в транс, угрожает расправой детям и кидается, если что-то не так! Директор и педагоги в курсе, но на ситуацию не реагируют, предлагают обходить ее стороной, а дети боятся идти в школу», — передает E1.RU слова очевидицы инцидента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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