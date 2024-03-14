В районе газовой столицы ЯНАО началось строительство новой больницы

В районе Коротчаево Нового Уренгоя (ЯНАО) стартовало строительство новой трехэтажной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В районе Коротчаево начали возводить стены новой больницы. Площадь трехэтажного здания будет составлять больше восьми тысяч квадратных метров. Участковая больница рассчитана на прием как взрослых пациентов, так и детей. Каркас здания уже возведен. Сейчас идет устройство железобетонных перекрытий, монолитных участков, кладка наружных стен и лифтовых шахт», — говорится в сообщении.
Диагностические и приемные кабинеты для маленьких пациентов буду располагаться на первом этаже здания. Несколько стационаров, рассчитанных на 23 места, и женскую консультацию разместят на втором этаже. Операционное отделение, реанимация и клинико-диагностическая лаборатория будут находиться на третьем этаже. Кроме того, в здание предусмотрены пассажирские и грузовые лифты.
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