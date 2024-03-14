В районе газовой столицы ЯНАО началось строительство новой больницы

В районе Коротчаево построят новую трехэтажную поликлинику

15 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

На Ямале началось строительство новой поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районе Коротчаево Нового Уренгоя (ЯНАО) стартовало строительство новой трехэтажной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В районе Коротчаево начали возводить стены новой больницы. Площадь трехэтажного здания будет составлять больше восьми тысяч квадратных метров. Участковая больница рассчитана на прием как взрослых пациентов, так и детей. Каркас здания уже возведен. Сейчас идет устройство железобетонных перекрытий, монолитных участков, кладка наружных стен и лифтовых шахт», — говорится в сообщении. Диагностические и приемные кабинеты для маленьких пациентов буду располагаться на первом этаже здания. Несколько стационаров, рассчитанных на 23 места, и женскую консультацию разместят на втором этаже. Операционное отделение, реанимация и клинико-диагностическая лаборатория будут находиться на третьем этаже. Кроме того, в здание предусмотрены пассажирские и грузовые лифты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Коротчаево Нового Уренгоя (ЯНАО) стартовало строительство новой трехэтажной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В районе Коротчаево начали возводить стены новой больницы. Площадь трехэтажного здания будет составлять больше восьми тысяч квадратных метров. Участковая больница рассчитана на прием как взрослых пациентов, так и детей. Каркас здания уже возведен. Сейчас идет устройство железобетонных перекрытий, монолитных участков, кладка наружных стен и лифтовых шахт», — говорится в сообщении. Диагностические и приемные кабинеты для маленьких пациентов буду располагаться на первом этаже здания. Несколько стационаров, рассчитанных на 23 места, и женскую консультацию разместят на втором этаже. Операционное отделение, реанимация и клинико-диагностическая лаборатория будут находиться на третьем этаже. Кроме того, в здание предусмотрены пассажирские и грузовые лифты.