14 марта 2024

В районе газовой столицы ЯНАО началось строительство новой больницы

В районе Коротчаево построят новую трехэтажную поликлинику
© Служба новостей «URA.RU»
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Привезенный кирпич на строительство корпуса областной больницы. Курган, стройка, кирпич
На Ямале началось строительство новой поликлиники Фото:

В районе Коротчаево Нового Уренгоя (ЯНАО) стартовало строительство новой трехэтажной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В районе Коротчаево начали возводить стены новой больницы. Площадь трехэтажного здания будет составлять больше восьми тысяч квадратных метров. Участковая больница рассчитана на прием как взрослых пациентов, так и детей. Каркас здания уже возведен. Сейчас идет устройство железобетонных перекрытий, монолитных участков, кладка наружных стен и лифтовых шахт», — говорится в сообщении.

Диагностические и приемные кабинеты для маленьких пациентов буду располагаться на первом этаже здания. Несколько стационаров, рассчитанных на 23 места, и женскую консультацию разместят на втором этаже. Операционное отделение, реанимация и клинико-диагностическая лаборатория будут находиться на третьем этаже. Кроме того, в здание предусмотрены пассажирские и грузовые лифты.

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В районе Коротчаево Нового Уренгоя (ЯНАО) стартовало строительство новой трехэтажной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В районе Коротчаево начали возводить стены новой больницы. Площадь трехэтажного здания будет составлять больше восьми тысяч квадратных метров. Участковая больница рассчитана на прием как взрослых пациентов, так и детей. Каркас здания уже возведен. Сейчас идет устройство железобетонных перекрытий, монолитных участков, кладка наружных стен и лифтовых шахт», — говорится в сообщении. Диагностические и приемные кабинеты для маленьких пациентов буду располагаться на первом этаже здания. Несколько стационаров, рассчитанных на 23 места, и женскую консультацию разместят на втором этаже. Операционное отделение, реанимация и клинико-диагностическая лаборатория будут находиться на третьем этаже. Кроме того, в здание предусмотрены пассажирские и грузовые лифты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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