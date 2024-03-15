Для жителей ЯНАО началась приемная компания на бесплатное переобучение

Жителям Ямала предложили 66 бесплатных образовательных программ
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
Ямальцы могут бесплатно переучиться в ведущих вузах страны Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут бесплатно пройти переобучение, выбрав нужное направление из 66 предложенных программ. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На сегодняшний день жителям округа предложено 66 образовательных программ, востребованных на рынке труда. Этот список будет пополняться. Прием заявок проводится в рамках национального проекта „Демография“. Обучение будет проводить Томский госуниверситет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а также Институт развития профессионального образования», — говорится в сообщении.

Ямальцы могут подать заявку на переобучение в онлайн-формате на портале «Работа России» или обратиться за помощью в центр занятости. Для каждого жителя округа будет подобрана программа в соответствии с его уже приобретенными знаниями. Кроме того, во время прохождения профориентации соискателям будут предложены потенциальные работодатели.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут бесплатно пройти переобучение, выбрав нужное направление из 66 предложенных программ. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На сегодняшний день жителям округа предложено 66 образовательных программ, востребованных на рынке труда. Этот список будет пополняться. Прием заявок проводится в рамках национального проекта „Демография“. Обучение будет проводить Томский госуниверситет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а также Институт развития профессионального образования», — говорится в сообщении. Ямальцы могут подать заявку на переобучение в онлайн-формате на портале «Работа России» или обратиться за помощью в центр занятости. Для каждого жителя округа будет подобрана программа в соответствии с его уже приобретенными знаниями. Кроме того, во время прохождения профориентации соискателям будут предложены потенциальные работодатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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