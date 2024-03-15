Появилось видео, как глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области поделилась кадрами, на которых видно, как на трехлетнего екатеринбуржца упала глыба льда. Мальчик сидел возле многоэтажки.
Инцидент произошел около 14 часов. Ребенок гулял один возле дома №43 на Широкореченской. В какой-то момент он присел в сугробе, чтобы выкопать лопаткой ямку, но на него упала ледяная глыба. Мальчик потерял сознание, к нему подошли двое мужчин. «Мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — добавили URA.RU в ведомстве.
О произошедшем URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сказал источник агентства.
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