Появилось видео, как глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге

Глыба льда упала на ребенка в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Минусинска. Красноярский край, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, панельный дом, панелька
Инцидент произошел возле жилого дома (архивное фото) Фото:

Прокуратура Свердловской области поделилась кадрами, на которых видно, как на трехлетнего екатеринбуржца упала глыба льда. Мальчик сидел возле многоэтажки.

Инцидент произошел около 14 часов. Ребенок гулял один возле дома №43 на Широкореченской. В какой-то момент он присел в сугробе, чтобы выкопать лопаткой ямку, но на него упала ледяная глыба. Мальчик потерял сознание, к нему подошли двое мужчин. «Мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — добавили URA.RU в ведомстве.

О произошедшем URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сказал источник агентства.

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Прокуратура Свердловской области поделилась кадрами, на которых видно, как на трехлетнего екатеринбуржца упала глыба льда. Мальчик сидел возле многоэтажки. Инцидент произошел около 14 часов. Ребенок гулял один возле дома №43 на Широкореченской. В какой-то момент он присел в сугробе, чтобы выкопать лопаткой ямку, но на него упала ледяная глыба. Мальчик потерял сознание, к нему подошли двое мужчин. «Мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — добавили URA.RU в ведомстве. О произошедшем URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сказал источник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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