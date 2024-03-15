Происшествия Появилось видео, как глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге Глыба льда упала на ребенка в Екатеринбурге 15 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 + Инцидент произошел возле жилого дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Свердловской области поделилась кадрами, на которых видно, как на трехлетнего екатеринбуржца упала глыба льда. Мальчик сидел возле многоэтажки. Инцидент произошел около 14 часов. Ребенок гулял один возле дома №43 на Широкореченской. В какой-то момент он присел в сугробе, чтобы выкопать лопаткой ямку, но на него упала ледяная глыба. Мальчик потерял сознание, к нему подошли двое мужчин. «Мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — добавили URA.RU в ведомстве. О произошедшем URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сказал источник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура Свердловской области поделилась кадрами, на которых видно, как на трехлетнего екатеринбуржца упала глыба льда. Мальчик сидел возле многоэтажки. Инцидент произошел около 14 часов. Ребенок гулял один возле дома №43 на Широкореченской. В какой-то момент он присел в сугробе, чтобы выкопать лопаткой ямку, но на него упала ледяная глыба. Мальчик потерял сознание, к нему подошли двое мужчин. «Мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — добавили URA.RU в ведомстве. О произошедшем URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, мальчика увезли в екатеринбургскую больницу №9. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сказал источник агентства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям