Украина признала ответственность за сбои в электронном голосовании на выборах президента РФ

К массовым сбоям в работе дистанционного голосования в дни выборов президента России причастна украинская разведка. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы страны.
«Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщают, что это [сбои в работе ДЭГ] — работа Главного управления разведки минобороны», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале агентства.
Ранее в СМИ писали, что россияне жалуются на сбои в работе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Предполагалось, что неполадки вызваны большой нагрузкой на электронные порталы, пишет «Царьград».
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