Украина признала ответственность за сбои в электронном голосовании на выборах президента РФ

РБК-Украина: к сбоям в работе ДЭГ на выборах-2024 причастно ГУР
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Украинские спецслужбы причастны к сбоям в работе ДЭГ, пишет РБК-Украина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

К массовым сбоям в работе дистанционного голосования в дни выборов президента России причастна украинская разведка. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы страны.

«Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщают, что это [сбои в работе ДЭГ] — работа Главного управления разведки минобороны», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале агентства.

Ранее в СМИ писали, что россияне жалуются на сбои в работе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Предполагалось, что неполадки вызваны большой нагрузкой на электронные порталы, пишет «Царьград».

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К массовым сбоям в работе дистанционного голосования в дни выборов президента России причастна украинская разведка. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы страны. «Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщают, что это [сбои в работе ДЭГ] — работа Главного управления разведки минобороны», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Ранее в СМИ писали, что россияне жалуются на сбои в работе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Предполагалось, что неполадки вызваны большой нагрузкой на электронные порталы, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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