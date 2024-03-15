Украина признала ответственность за сбои в электронном голосовании на выборах президента РФ

РБК-Украина: к сбоям в работе ДЭГ на выборах-2024 причастно ГУР

15 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Украинские спецслужбы причастны к сбоям в работе ДЭГ, пишет РБК-Украина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году К массовым сбоям в работе дистанционного голосования в дни выборов президента России причастна украинская разведка. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы страны. «Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщают, что это [сбои в работе ДЭГ] — работа Главного управления разведки минобороны», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Ранее в СМИ писали, что россияне жалуются на сбои в работе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Предполагалось, что неполадки вызваны большой нагрузкой на электронные порталы, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К массовым сбоям в работе дистанционного голосования в дни выборов президента России причастна украинская разведка. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы страны. «Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщают, что это [сбои в работе ДЭГ] — работа Главного управления разведки минобороны», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Ранее в СМИ писали, что россияне жалуются на сбои в работе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Предполагалось, что неполадки вызваны большой нагрузкой на электронные порталы, пишет «Царьград».