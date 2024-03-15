Курганцы за неделю написали полторы тысячи жалоб чиновникам. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Менщикова Ирина. Курган, бумаги, документы
Курганских чиновников завалили жалобами на медицину и ЖКХ Фото:

В Курганской области жители за неделю отправили почти 1 500 обращений к представителям власти. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте».

«С 7 по 14 марта ЦУР Курганской области зафиксировал 1418 обращений граждан к представителям власти. На большинство обращений уже даны ответы, эта работа продолжается», — указано в посте группы ЦУРа.

Сообщается, что чаще всего жаловались на медицину. В этой области специалисты зафиксировали 324 жалобы. На втором месте оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере чиновники получили 213 обращений. В рейтинг также попали проблемы с дорогами (164 жалобы). Сам топ обращений к представителям властей замыкают благоустройство и общественный транспорт.

Ранее URA.RU писало, что курганский ЦУР уже называл топ-5 жалоб жителей. Тогда на первом месте были вопросы по ЖКХ, а медицина — на втором месте. Остальные темы были на прежних местах.

Курганцы стали чаще жаловаться на медицину и ЖКХ
Курганцы стали чаще жаловаться на медицину и ЖКХ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области жители за неделю отправили почти 1 500 обращений к представителям власти. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте». «С 7 по 14 марта ЦУР Курганской области зафиксировал 1418 обращений граждан к представителям власти. На большинство обращений уже даны ответы, эта работа продолжается», — указано в посте группы ЦУРа. Сообщается, что чаще всего жаловались на медицину. В этой области специалисты зафиксировали 324 жалобы. На втором месте оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере чиновники получили 213 обращений. В рейтинг также попали проблемы с дорогами (164 жалобы). Сам топ обращений к представителям властей замыкают благоустройство и общественный транспорт. Ранее URA.RU писало, что курганский ЦУР уже называл топ-5 жалоб жителей. Тогда на первом месте были вопросы по ЖКХ, а медицина — на втором месте. Остальные темы были на прежних местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...