В Курганской области жители за неделю отправили почти 1 500 обращений к представителям власти. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте».
«С 7 по 14 марта ЦУР Курганской области зафиксировал 1418 обращений граждан к представителям власти. На большинство обращений уже даны ответы, эта работа продолжается», — указано в посте группы ЦУРа.
Сообщается, что чаще всего жаловались на медицину. В этой области специалисты зафиксировали 324 жалобы. На втором месте оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере чиновники получили 213 обращений. В рейтинг также попали проблемы с дорогами (164 жалобы). Сам топ обращений к представителям властей замыкают благоустройство и общественный транспорт.
Ранее URA.RU писало, что курганский ЦУР уже называл топ-5 жалоб жителей. Тогда на первом месте были вопросы по ЖКХ, а медицина — на втором месте. Остальные темы были на прежних местах.
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