Курганцы за неделю написали полторы тысячи жалоб чиновникам. Инфографика

15 марта 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Курганских чиновников завалили жалобами на медицину и ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области жители за неделю отправили почти 1 500 обращений к представителям власти. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте». «С 7 по 14 марта ЦУР Курганской области зафиксировал 1418 обращений граждан к представителям власти. На большинство обращений уже даны ответы, эта работа продолжается», — указано в посте группы ЦУРа. Сообщается, что чаще всего жаловались на медицину. В этой области специалисты зафиксировали 324 жалобы. На втором месте оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере чиновники получили 213 обращений. В рейтинг также попали проблемы с дорогами (164 жалобы). Сам топ обращений к представителям властей замыкают благоустройство и общественный транспорт. Ранее URA.RU писало, что курганский ЦУР уже называл топ-5 жалоб жителей. Тогда на первом месте были вопросы по ЖКХ, а медицина — на втором месте. Остальные темы были на прежних местах. Курганцы стали чаще жаловаться на медицину и ЖКХ Фото: группа «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-201863318_9240 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области жители за неделю отправили почти 1 500 обращений к представителям власти. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте». «С 7 по 14 марта ЦУР Курганской области зафиксировал 1418 обращений граждан к представителям власти. На большинство обращений уже даны ответы, эта работа продолжается», — указано в посте группы ЦУРа. Сообщается, что чаще всего жаловались на медицину. В этой области специалисты зафиксировали 324 жалобы. На втором месте оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере чиновники получили 213 обращений. В рейтинг также попали проблемы с дорогами (164 жалобы). Сам топ обращений к представителям властей замыкают благоустройство и общественный транспорт. Ранее URA.RU писало, что курганский ЦУР уже называл топ-5 жалоб жителей. Тогда на первом месте были вопросы по ЖКХ, а медицина — на втором месте. Остальные темы были на прежних местах.