Челябинские студенты с 1 сентября начнут жить в гостиничных корпусах нового кампуса

Новый кампус для челябинских студентов одобрил Госстройнадзор региона

15 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В каждом гостиничном корпусе смогут проживать по 168 человек Фото: Алексей Колчин © URA.RU Челябинские студенты с 1 сентября 2024 года начнут жить в двух новых гостиничных корпусах межуниверситетского кампуса. Положительное заключение Главного управления государственного строительного надзора региона по проекту получено 15 марта, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. «15 марта получено положительное заключение Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области о соответствии первых объектов межуниверситетского кампуса требованиям проектной документации. Речь идет о двух гостиничных корпусах, сдача в эксплуатацию которых планируется 31 марта, а уже с 1 сентября их заселят новые жильцы», — сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. В каждом гостиничном корпусе смогут проживать по 168 человек. Здания имеют оригинальные архитектурные и планировочные решения, которые позволят сформировать комфортную среду для студентов. На втором этапе будут построены три шестнадцатиэтажных гостиницы и три семиэтажных для преподавателей вузов. На третьем этапе будут построены главные здания Межуниверситетского кампуса, включающие в себя трехэтажный учебно-научный комплекс общей площадью 40 тысяч 306 квадратных метров и трехэтажное здание модульных конференц-залов площадью 10 тысяч 800 квадратных метров. Ввести межуниверситетский кампус мирового уровня в полную эксплуатацию планируется в сентябре 2026 года. Проект будет реализован в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские студенты с 1 сентября 2024 года начнут жить в двух новых гостиничных корпусах межуниверситетского кампуса. Положительное заключение Главного управления государственного строительного надзора региона по проекту получено 15 марта, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. «15 марта получено положительное заключение Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области о соответствии первых объектов межуниверситетского кампуса требованиям проектной документации. Речь идет о двух гостиничных корпусах, сдача в эксплуатацию которых планируется 31 марта, а уже с 1 сентября их заселят новые жильцы», — сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. В каждом гостиничном корпусе смогут проживать по 168 человек. Здания имеют оригинальные архитектурные и планировочные решения, которые позволят сформировать комфортную среду для студентов. На втором этапе будут построены три шестнадцатиэтажных гостиницы и три семиэтажных для преподавателей вузов. На третьем этапе будут построены главные здания Межуниверситетского кампуса, включающие в себя трехэтажный учебно-научный комплекс общей площадью 40 тысяч 306 квадратных метров и трехэтажное здание модульных конференц-залов площадью 10 тысяч 800 квадратных метров. Ввести межуниверситетский кампус мирового уровня в полную эксплуатацию планируется в сентябре 2026 года. Проект будет реализован в рамках национального проекта «Наука и университеты».