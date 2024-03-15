Молодожены из Лабытнанги, Салехарда и Муравленко пришли на избирательные участки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В городах ЯНАО несколько пар молодоженов пошли голосовать на выборы президента РФ сразу после заключения семейного союза. Об этом сообщает окружная служба ЗАГС.

«На участках царит атмосфера настоящего праздника. Члены комиссий готовы поздравлять именинников, впервые голосующих и молодоженов», — сообщает служба ЗАГС ЯНАО в официальном telegram-канале.

Вновь образованные семьи из Муравленко, Лабытнанги, Салехарда сразу после свадебной церемонии предпочли пойти не на банкет, а проголосовать за кандидатов в президенты Российской Федерации. Главы городов поздравили появившиеся семьи, а мэр Лабытнанги Марина Трескова пожелала молодоженам Антону и Анне выиграть квартиру в викторине «Всей семьей».

На Ямале утром 15 марта открылся 221 избирательный участок, где жители округа могут проголосовать за президента РФ. О том что происходит и происходило в первый день голосования смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.