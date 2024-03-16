Германия захватывает оружейный рынок вместо России

Военный аналитик Прохватилов: Российских экспортеров оружия пытаются сместить

16 марта 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Немецкий производитель оружия заключил крупную сделку с Украиной Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе, немецкий концерн Rheinmetall пытается занять место российских экспортеров на мировом рынке оружия. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Rheinmetall ожидает роста продаж до рекордных 10 млрд евро в 2024 году. Объем продаж в этом году уже увеличился на 40% по сравнению с 2023 годом. Концерн занимается модернизацией и пополнением арсеналов НАТО, а также производит продукцию для Украины на выделенные немецким правительством средства. Новость по теме Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине четыре оружейных завода «Rheinmetall контролируют американцы, в частности, инвесткомпания BlackRock. Российский экспорт оружия снизился, а они влезают туда. Просто занимают нишу. Кроме того, заводы Rheinmetall находятся в разных точках планеты. Они везде наращивают производство. Кроме того, продукция Rheinmetall хорошо экспортируется. Как известно, наш экспорт упал, и мы занимаем третье место в мире. В 2019 году Россия экспортировала основные виды вооружений в 31 государство, в 2023 году — только в 12 стран», — сказал Владимир Прохватилов. Военный аналитик подчеркнул, что немецкий концерн получает крупные контракты, в том числе за счет Украины. «Rheinmetall собирается строить на Украине несколько заводов. Киев заключил договор с Blackrock на полтриллиона долларов. Сейчас уже говорят о триллионе долларов, что потребуется на восстановление Украины. Американцы это учли. Наверное, будут и новые контракты», — отметил эксперт. Сейчас наблюдается общая тенденция по наращиваю военной мощи. «В прошлом году военно-промышленный комплекс Евросоюза на 40% увеличил выпуск своей продукты и не планирует останавливаться. В принципе, все страны ЕС планируют увеличить процент ВВП, направляемого на оборону», — объяснил собеседник агентства. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в период 2019—2023 годов российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с периодом с 2014—2018 годы. 68% от экспорта вооружений приходилось на страны Азии — 34% на Индию и 21% на Китай. Украина стала крупнейшим импортером оружия в 2019—2023 годах и четвертым по величине в мире. Это связано с поставками оружия Западом в рамках военной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе, немецкий концерн Rheinmetall пытается занять место российских экспортеров на мировом рынке оружия. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Rheinmetall ожидает роста продаж до рекордных 10 млрд евро в 2024 году. Объем продаж в этом году уже увеличился на 40% по сравнению с 2023 годом. Концерн занимается модернизацией и пополнением арсеналов НАТО, а также производит продукцию для Украины на выделенные немецким правительством средства. «Rheinmetall контролируют американцы, в частности, инвесткомпания BlackRock. Российский экспорт оружия снизился, а они влезают туда. Просто занимают нишу. Кроме того, заводы Rheinmetall находятся в разных точках планеты. Они везде наращивают производство. Кроме того, продукция Rheinmetall хорошо экспортируется. Как известно, наш экспорт упал, и мы занимаем третье место в мире. В 2019 году Россия экспортировала основные виды вооружений в 31 государство, в 2023 году — только в 12 стран», — сказал Владимир Прохватилов. Военный аналитик подчеркнул, что немецкий концерн получает крупные контракты, в том числе за счет Украины. «Rheinmetall собирается строить на Украине несколько заводов. Киев заключил договор с Blackrock на полтриллиона долларов. Сейчас уже говорят о триллионе долларов, что потребуется на восстановление Украины. Американцы это учли. Наверное, будут и новые контракты», — отметил эксперт. Сейчас наблюдается общая тенденция по наращиваю военной мощи. «В прошлом году военно-промышленный комплекс Евросоюза на 40% увеличил выпуск своей продукты и не планирует останавливаться. В принципе, все страны ЕС планируют увеличить процент ВВП, направляемого на оборону», — объяснил собеседник агентства. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в период 2019—2023 годов российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с периодом с 2014—2018 годы. 68% от экспорта вооружений приходилось на страны Азии — 34% на Индию и 21% на Китай. Украина стала крупнейшим импортером оружия в 2019—2023 годах и четвертым по величине в мире. Это связано с поставками оружия Западом в рамках военной помощи.