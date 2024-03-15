На свердловском избирательном участке попытались устроить пожар. Видео

15 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Избирательный участок продолжил работать в штатном режиме Фото: Анна Майорова © URA.RU В школе №21 в Асбесте, где находится избирательный участок, попытались устроить пожар. Информацию, появившуюся в Telegram, URA.RU косвенно подтвердили в облизбиркоме и источник, близкий к региональному правительству. Telegram-канал «Типичный Асбест» утверждает, что неизвестный бросил в помещение легковоспламеняющуюся жидкость. «Мы связались с Асбестовской территориальной избирательной комиссией, с участковой комиссией. Имело место задымление, на работу избирательной комиссии оно не повлияло — благодаря оперативной реакции дежурных и правоохранителей», — прокомментировали в региональной избирательной комиссии. «Было задымление в техническом помещении перед участковой избирательной комиссией в школе №21. Задымление устранили за одну минуту, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась», — уточнил статусный госслужащий. В полиции ситуацию пока не комментируют. Антитеррористическая комиссия области, координируемая силовыми ведомствами, предупредила свердловчан об ответственности за совершение противоправных действий, направленных на дестабилизацию работы избирательных участков. «Нарушение законодательства на избирательных участках влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 141 УК России (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — говорится в сообщении в telegram-канале комиссии. В целом президентские выборы в Свердловской области проходят без серьезных ЧП. Голосование продлится до 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №21 в Асбесте, где находится избирательный участок, попытались устроить пожар. Информацию, появившуюся в Telegram, URA.RU косвенно подтвердили в облизбиркоме и источник, близкий к региональному правительству. Telegram-канал «Типичный Асбест» утверждает, что неизвестный бросил в помещение легковоспламеняющуюся жидкость. «Мы связались с Асбестовской территориальной избирательной комиссией, с участковой комиссией. Имело место задымление, на работу избирательной комиссии оно не повлияло — благодаря оперативной реакции дежурных и правоохранителей», — прокомментировали в региональной избирательной комиссии. «Было задымление в техническом помещении перед участковой избирательной комиссией в школе №21. Задымление устранили за одну минуту, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась», — уточнил статусный госслужащий. В полиции ситуацию пока не комментируют. Антитеррористическая комиссия области, координируемая силовыми ведомствами, предупредила свердловчан об ответственности за совершение противоправных действий, направленных на дестабилизацию работы избирательных участков. «Нарушение законодательства на избирательных участках влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 141 УК России (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — говорится в сообщении в telegram-канале комиссии. В целом президентские выборы в Свердловской области проходят без серьезных ЧП. Голосование продлится до 17 марта.