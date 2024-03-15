Происшествия Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке в Челябинске 15 марта 2024 в 21:11 Размер текста - 17 + Пенсионерка запустила салют в помещении избирательного участка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Человеком, которого задержали при попытке взорвать петарду на одном из избирательных участков в Челябинске оказалась 80-летняя пенсионерка. Но, как рассказали URA.RU информированные источники, вместо петарды при себе у нее был блок фейерверков, который она привела в действие. «После того, как пенсионерка проголосовала, она подожгла блок фейерверков, который находился у нее в сумке. В помещении начался салют», — рассказал источник. Бабушку задержали. По данным агентства, на допросе она пояснила, что ей позвонили незнакомцы и попросили посодействовать в выявлении агентов иностранной разведки. По данным URA.RU инцидент произошел в Челябинском филиале РАНХиГС, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска. На время работа избирательного участка была приостановлена. Изначально поступала информация, что житель челябинской области лишь пытался взорвать петарду в помещении избирательного участка. Его оперативно задержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Человеком, которого задержали при попытке взорвать петарду на одном из избирательных участков в Челябинске оказалась 80-летняя пенсионерка. Но, как рассказали URA.RU информированные источники, вместо петарды при себе у нее был блок фейерверков, который она привела в действие. «После того, как пенсионерка проголосовала, она подожгла блок фейерверков, который находился у нее в сумке. В помещении начался салют», — рассказал источник. Бабушку задержали. По данным агентства, на допросе она пояснила, что ей позвонили незнакомцы и попросили посодействовать в выявлении агентов иностранной разведки. По данным URA.RU инцидент произошел в Челябинском филиале РАНХиГС, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска. На время работа избирательного участка была приостановлена. Изначально поступала информация, что житель челябинской области лишь пытался взорвать петарду в помещении избирательного участка. Его оперативно задержали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям