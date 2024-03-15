Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на День защитника Отечества. Екатеринбург, салют, фейерверк
Пенсионерка запустила салют в помещении избирательного участка Фото:
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Человеком, которого задержали при попытке взорвать петарду на одном из избирательных участков в Челябинске оказалась 80-летняя пенсионерка. Но, как рассказали URA.RU информированные источники, вместо петарды при себе у нее был блок фейерверков, который она привела в действие.

«После того, как пенсионерка проголосовала, она подожгла блок фейерверков, который находился у нее в сумке. В помещении начался салют», — рассказал источник.

Бабушку задержали. По данным агентства, на допросе она пояснила, что ей позвонили незнакомцы и попросили посодействовать в выявлении агентов иностранной разведки.

По данным URA.RU инцидент произошел в Челябинском филиале РАНХиГС, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска. На время работа избирательного участка была приостановлена.

Изначально поступала информация, что житель челябинской области лишь пытался взорвать петарду в помещении избирательного участка. Его оперативно задержали.

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Человеком, которого задержали при попытке взорвать петарду на одном из избирательных участков в Челябинске оказалась 80-летняя пенсионерка. Но, как рассказали URA.RU информированные источники, вместо петарды при себе у нее был блок фейерверков, который она привела в действие. «После того, как пенсионерка проголосовала, она подожгла блок фейерверков, который находился у нее в сумке. В помещении начался салют», — рассказал источник. Бабушку задержали. По данным агентства, на допросе она пояснила, что ей позвонили незнакомцы и попросили посодействовать в выявлении агентов иностранной разведки. По данным URA.RU инцидент произошел в Челябинском филиале РАНХиГС, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска. На время работа избирательного участка была приостановлена. Изначально поступала информация, что житель челябинской области лишь пытался взорвать петарду в помещении избирательного участка. Его оперативно задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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