В Пермском крае озвучили явку избирателей в первый день выборов президента

В Пермском крае явка избирателей составила 27,26%

16 марта 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

В первый день голосования свой выбор сделали почти полмиллиона пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Пермском крае в первый день выборов президента явка составила 27,26%. К 20:00 проголосовали 482 973 человека, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии. Согласно данным ЦИК России, с учетом ДЭГ явка составила 30,7%. «Больше всего проголосовали в Частинском (41.75%), Кишертском (40.01%), Бардымском (39.63%), Чернушинском (36.35%) и Березовском (35.84%) округах. Всего в Пермском крае в первый день выборов проголосовали 482 973 человека», — указано на сайте Избирательной комиссии. По итогам 15 марта регион вошел в топ-10 регионов, где через механизм ДЭГ проголосовало больше всего людей. Всего в Пермском крае свой выбор сделали 30,7% избирателей с учетом электронного голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в первый день выборов президента явка составила 27,26%. К 20:00 проголосовали 482 973 человека, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии. Согласно данным ЦИК России, с учетом ДЭГ явка составила 30,7%. «Больше всего проголосовали в Частинском (41.75%), Кишертском (40.01%), Бардымском (39.63%), Чернушинском (36.35%) и Березовском (35.84%) округах. Всего в Пермском крае в первый день выборов проголосовали 482 973 человека», — указано на сайте Избирательной комиссии. По итогам 15 марта регион вошел в топ-10 регионов, где через механизм ДЭГ проголосовало больше всего людей. Всего в Пермском крае свой выбор сделали 30,7% избирателей с учетом электронного голосования.