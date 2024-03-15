В Пермском крае озвучили явку избирателей в первый день выборов президента

В Пермском крае в первый день выборов президента явка составила 27,26%. К 20:00 проголосовали 482 973 человека, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии. Согласно данным ЦИК России, с учетом ДЭГ явка составила 30,7%.
«Больше всего проголосовали в Частинском (41.75%), Кишертском (40.01%), Бардымском (39.63%), Чернушинском (36.35%) и Березовском (35.84%) округах. Всего в Пермском крае в первый день выборов проголосовали 482 973 человека», — указано на сайте Избирательной комиссии.
По итогам 15 марта регион вошел в топ-10 регионов, где через механизм ДЭГ проголосовало больше всего людей. Всего в Пермском крае свой выбор сделали 30,7% избирателей с учетом электронного голосования.
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