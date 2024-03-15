Пермяки вошли в топ самых технологичных избирателей России

А властям региона в первый день выборов удалось переиграть провокаторов

15 марта 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

В Прикамье выборы проходят легитимно и прозрачно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермский край по итогам первого дня голосования вошел в топ-10 регионов, где через механизм ДЭГ проголосовало больше всего людей, которые его выбрали в качестве основного. Такие данные приводит минцифры РФ в своем telegram-канале. Всего в регионе свой выбор 15 марта сделали 30,7% избирателей. Политолог Алена Садилова считает, что регион задал высокую планку. И, судя по тенденции, докажет, что выборы в регионе — максимально прозрачны и технологичны. Важно, что в Прикамье, в отличие от других регионов РФ, не было ни одного нарушения или провокации на участках 15 марта. В Пермском крае 65% избирателей, которые решили голосовать онлайн, сделали свой выбор в первый день открытия участков, 15 марта. Всего — 128 861 человек. По данным минцифры РФ, это один из 10 лучших результатов в РФ. В целом, явка на голосовании 15 марта в Прикамье составила, по данным информцентра ЦИК, 30,7% — вместе с ДЭГ. В 2021 году, когда в Прикамье выбирали депутатов госдумы, заксобрания и гордумы, в первый день голосования пришли 12,65% жителей края. Алена Садилова подчеркивает, что во многом явке содействовало максимальное информирование избирателей о выборах и формах волеизъявления на них. «Я как эксперт видела несколько волн информирования, что, на мой взгляд, положительно повлияло на явку. Были задействованы разные каналы, чтобы достучаться до каждой аудитории избирателей», — говорит она. И это принесло свои плоды. Уже к открытию участков на многих из них были очереди из избирателей. Многие спешили выразить свою гражданскую позицию перед работой, но в целом это говорит о высоком интересе пермяков к проходящим выборам. Дмитрий Махонин выбрал участок при помощи «Мобильного избирателя» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермские VIP на выборах старались по максиму пользоваться современными технологиями. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин через механизм «Мобильный избиратель» прикрепился к одному из участков в обновленном к 300-летию Дворце Молодежи. «Прежде всего хотелось проверить, как проходят выборы, как работают общественные наблюдатели. Посмотрел и убедился, что все действительно организовано на высоком уровне. И вторая моя задача как жителя Пермского края — проголосовать. Выборы — это не просто процедура, это еще и определение будущего страны», — сказал Махонин после того, как бросил бюллетень в урну. Мэр Перми Эдуард Соснин своим примером доказал, что на выборы стоит ходить всей семьей. Он пришел с супругой, двумя детьми-школьникам, и четырехмесячной дочкой Аней в коляске. И призвал пермяков делать так же. Он также через «Мобильного избирателя» выбрал участок во Дворце пионеров. Спикер заксобрания Валерий Сухих решил голосовать за президента в родном избирательном округе. Через формат выбора удобного участка для голосования, он приехал в Осу. Глава крайизбиркома Игорь Вагин выбрал ДЭГ. Важно, что выборы прошли без каких-либо нарушений (в крайизбирком не поступило ни одной жалобы) и провокаций. «На участках не было происшествий, которые попадают под уголовные преступления. На каждом УИК дежурили по два сотрудника правоохранительных органов. Также полицейские сопровождают членов избиркома, которые ходят по домам и принимают голоса у тех, кто не смог прийти на участок», — отметил источник URA.RU в силовых структурах. И подтвердил инсайдер в политэлитах. Алена Садилова считает, что во многом отсутствию провокаций содействует видеонаблюдение на всех участках. Сейчас важно сохранить наметившиеся в первый день голосования тенденции. Отдельно она отмечает работу общественных наблюдателей, потому что именно они следят за прозрачностью выборов. Их роль кратно возрастет после закрытия участков 17 марта, в момент подсчета голосов. «Вся избирательная система хочет получить честные и законные итог. А это возможно только в том случае, когда нет сомнений в легитимности результатов на каждом участке», — заключает Садилова. И в Пермском крае система — максимально прозрачная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край по итогам первого дня голосования вошел в топ-10 регионов, где через механизм ДЭГ проголосовало больше всего людей, которые его выбрали в качестве основного. Такие данные приводит минцифры РФ в своем telegram-канале. Всего в регионе свой выбор 15 марта сделали 30,7% избирателей. Политолог Алена Садилова считает, что регион задал высокую планку. И, судя по тенденции, докажет, что выборы в регионе — максимально прозрачны и технологичны. Важно, что в Прикамье, в отличие от других регионов РФ, не было ни одного нарушения или провокации на участках 15 марта. В целом, явка на голосовании 15 марта в Прикамье составила, по данным информцентра ЦИК, 30,7% — вместе с ДЭГ. В 2021 году, когда в Прикамье выбирали депутатов госдумы, заксобрания и гордумы, в первый день голосования пришли 12,65% жителей края. Алена Садилова подчеркивает, что во многом явке содействовало максимальное информирование избирателей о выборах и формах волеизъявления на них. «Я как эксперт видела несколько волн информирования, что, на мой взгляд, положительно повлияло на явку. Были задействованы разные каналы, чтобы достучаться до каждой аудитории избирателей», — говорит она. И это принесло свои плоды. Уже к открытию участков на многих из них были очереди из избирателей. Многие спешили выразить свою гражданскую позицию перед работой, но в целом это говорит о высоком интересе пермяков к проходящим выборам. Пермские VIP на выборах старались по максиму пользоваться современными технологиями. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин через механизм «Мобильный избиратель» прикрепился к одному из участков в обновленном к 300-летию Дворце Молодежи. «Прежде всего хотелось проверить, как проходят выборы, как работают общественные наблюдатели. Посмотрел и убедился, что все действительно организовано на высоком уровне. И вторая моя задача как жителя Пермского края — проголосовать. Выборы — это не просто процедура, это еще и определение будущего страны», — сказал Махонин после того, как бросил бюллетень в урну. Мэр Перми Эдуард Соснин своим примером доказал, что на выборы стоит ходить всей семьей. Он пришел с супругой, двумя детьми-школьникам, и четырехмесячной дочкой Аней в коляске. И призвал пермяков делать так же. Он также через «Мобильного избирателя» выбрал участок во Дворце пионеров. Важно, что выборы прошли без каких-либо нарушений (в крайизбирком не поступило ни одной жалобы) и провокаций. «На участках не было происшествий, которые попадают под уголовные преступления. На каждом УИК дежурили по два сотрудника правоохранительных органов. Также полицейские сопровождают членов избиркома, которые ходят по домам и принимают голоса у тех, кто не смог прийти на участок», — отметил источник URA.RU в силовых структурах. И подтвердил инсайдер в политэлитах. Алена Садилова считает, что во многом отсутствию провокаций содействует видеонаблюдение на всех участках. Сейчас важно сохранить наметившиеся в первый день голосования тенденции. Отдельно она отмечает работу общественных наблюдателей, потому что именно они следят за прозрачностью выборов. Их роль кратно возрастет после закрытия участков 17 марта, в момент подсчета голосов. «Вся избирательная система хочет получить честные и законные итог. А это возможно только в том случае, когда нет сомнений в легитимности результатов на каждом участке», — заключает Садилова. И в Пермском крае система — максимально прозрачная.