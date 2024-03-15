В ЦИК заявили о явке на выборах президента более 35%

В ЦИК представили данные по явке на выборах к вечеру 15 марта
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Явка россиян на выборах президента в первый день голосования по всей стране составила 35,40%. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.
«Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 21.00 по мск составила 35,40%», — следует из данных ЦИК. Информация была озвучена во время трансляции на сайте комиссии.
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