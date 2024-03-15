На трассе в ХМАО введено очередное ограничение из-за метели

В ХМАО из-за метели, снегопада и сильного ветра введено ограничение скорости движения еще на двух трассах. По информации окружного Управтодора, мера введена на автодорогах Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильный снегопад, сильный ветер, метель, вводится временное ограничения максимальной скорости. До 70 км/ч ограничена скорость на автодорогах Сургут — Нижневартовск с 100 по 181 километр и Лангепас — Покачи с 0 по 61 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Для грузовых автомобилей и автобусов ранее перекрыли трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Ограничение действует на 643 километре автодороги, а на 571 километре приостановлено движение в сторону Ханты-Мансийска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.