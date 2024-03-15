На трассе в ХМАО введено очередное ограничение из-за метели

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Ограничение введено из-за сильного ветра и снегопада Фото:

В ХМАО из-за метели, снегопада и сильного ветра введено ограничение скорости движения еще на двух трассах. По информации окружного Управтодора, мера введена на автодорогах Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильный снегопад, сильный ветер, метель, вводится временное ограничения максимальной скорости. До 70 км/ч ограничена скорость на автодорогах Сургут — Нижневартовск с 100 по 181 километр и Лангепас — Покачи с 0 по 61 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Для грузовых автомобилей и автобусов ранее перекрыли трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Ограничение действует на 643 километре автодороги, а на 571 километре приостановлено движение в сторону Ханты-Мансийска.

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В ХМАО из-за метели, снегопада и сильного ветра введено ограничение скорости движения еще на двух трассах. По информации окружного Управтодора, мера введена на автодорогах Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильный снегопад, сильный ветер, метель, вводится временное ограничения максимальной скорости. До 70 км/ч ограничена скорость на автодорогах Сургут — Нижневартовск с 100 по 181 километр и Лангепас — Покачи с 0 по 61 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства. Для грузовых автомобилей и автобусов ранее перекрыли трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Ограничение действует на 643 километре автодороги, а на 571 километре приостановлено движение в сторону Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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