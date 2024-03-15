15 марта 2024

Суд вынес приговор пермяку, задолжавшему около миллиона рублей алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Суд приговорил пермяка к исправительным работам Фото:

Житель Перми, который задолжал по алиментам более 974 тысяч рублей, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда.

«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства», — говорится в документе.

Мужчина по решению суда должен платить алименты на содержание двух детей, но не делал этого и был привлечен к административной ответственности. После этого пермяк по-прежнему отказывался отправлять деньги, и со временем общая сумма задолженности составила более 974 тысяч рублей.

За 2023 год судебные приставы в Пермском крае взыскали более 1,4 миллиарда рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. Также приставы возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи пермяков привлечены к обязательным работам

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Житель Перми, который задолжал по алиментам более 974 тысяч рублей, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда. «Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства», — говорится в документе. Мужчина по решению суда должен платить алименты на содержание двух детей, но не делал этого и был привлечен к административной ответственности. После этого пермяк по-прежнему отказывался отправлять деньги, и со временем общая сумма задолженности составила более 974 тысяч рублей. За 2023 год судебные приставы в Пермском крае взыскали более 1,4 миллиарда рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. Также приставы возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи пермяков привлечены к обязательным работам
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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