Суд вынес приговор пермяку, задолжавшему около миллиона рублей алиментов

Житель Перми, который задолжал по алиментам более 974 тысяч рублей, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда.
«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства», — говорится в документе.
Мужчина по решению суда должен платить алименты на содержание двух детей, но не делал этого и был привлечен к административной ответственности. После этого пермяк по-прежнему отказывался отправлять деньги, и со временем общая сумма задолженности составила более 974 тысяч рублей.
За 2023 год судебные приставы в Пермском крае взыскали более 1,4 миллиарда рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. Также приставы возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи пермяков привлечены к обязательным работам
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