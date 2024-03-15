Суд вынес приговор пермяку, задолжавшему около миллиона рублей алиментов

16 марта 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к исправительным работам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Перми, который задолжал по алиментам более 974 тысяч рублей, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда. «Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства», — говорится в документе. Мужчина по решению суда должен платить алименты на содержание двух детей, но не делал этого и был привлечен к административной ответственности. После этого пермяк по-прежнему отказывался отправлять деньги, и со временем общая сумма задолженности составила более 974 тысяч рублей. За 2023 год судебные приставы в Пермском крае взыскали более 1,4 миллиарда рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. Также приставы возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи пермяков привлечены к обязательным работам Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми, который задолжал по алиментам более 974 тысяч рублей, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда. «Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства», — говорится в документе. Мужчина по решению суда должен платить алименты на содержание двух детей, но не делал этого и был привлечен к административной ответственности. После этого пермяк по-прежнему отказывался отправлять деньги, и со временем общая сумма задолженности составила более 974 тысяч рублей. За 2023 год судебные приставы в Пермском крае взыскали более 1,4 миллиарда рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. Также приставы возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи пермяков привлечены к обязательным работам