В Пермском крае с должников по алиментам взыскали 1,4 млрд рублей

12 февраля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Более 20 женщин получили реальные сроки наказания Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2023 году в Пермском крае судебные приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. «В 2023 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов более 1 млрд 400 млн рублей, что на 40% больше показателя 2022 года. Ради возможности свободно пересекать границу и управлять транспортным средством пермяки заплатили свыше 130 млн рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В 2023 году в Прикамье приставы также возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи должников суды привлекли к обязательным работам, 45 неплательщиков — к административным штрафам. Еще 352 алиментщика получили наказания в виде административных арестов. По сравнению с 2022 годом, в регионе на 14% увеличилось число злостных должниц, которые отказываются содержать своих детей. Из общего количества уголовных дел 533 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц. Из них 275 пермячек имеют двух и более детей. Более 400 женщин были осуждены, 23 из них получили реальные сроки наказания.

В 2023 году в Пермском крае судебные приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с неплательщиков алиментов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. «В 2023 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов более 1 млрд 400 млн рублей, что на 40% больше показателя 2022 года. Ради возможности свободно пересекать границу и управлять транспортным средством пермяки заплатили свыше 130 млн рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В 2023 году в Прикамье приставы также возбудили 2 320 дел об административных правонарушениях по статье «Неуплата средств на содержание детей». Более тысячи должников суды привлекли к обязательным работам, 45 неплательщиков — к административным штрафам. Еще 352 алиментщика получили наказания в виде административных арестов. По сравнению с 2022 годом, в регионе на 14% увеличилось число злостных должниц, которые отказываются содержать своих детей. Из общего количества уголовных дел 533 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц. Из них 275 пермячек имеют двух и более детей. Более 400 женщин были осуждены, 23 из них получили реальные сроки наказания.