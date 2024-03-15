15 марта 2024

Сайт Российского Красного Креста взломан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
На главной странице сайта РКК появилось объявление о якобы эвакуации из Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук. В результате вмешательства на ресурсе появилась недостоверная информация о платной эвакуации из Белгородской области.

«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен», — сказал Савчук агентству ТАСС. Он добавил, что отделение РКК в Белгородской области не прекращает оказывать помощь нуждающимся и не берет денег за эвакуацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук. В результате вмешательства на ресурсе появилась недостоверная информация о платной эвакуации из Белгородской области. «Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен», — сказал Савчук агентству ТАСС. Он добавил, что отделение РКК в Белгородской области не прекращает оказывать помощь нуждающимся и не берет денег за эвакуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...