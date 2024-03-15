Сайт Российского Красного Креста взломан

16 марта 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

На главной странице сайта РКК появилось объявление о якобы эвакуации из Белгородской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук. В результате вмешательства на ресурсе появилась недостоверная информация о платной эвакуации из Белгородской области. «Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен», — сказал Савчук агентству ТАСС. Он добавил, что отделение РКК в Белгородской области не прекращает оказывать помощь нуждающимся и не берет денег за эвакуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук. В результате вмешательства на ресурсе появилась недостоверная информация о платной эвакуации из Белгородской области. «Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен», — сказал Савчук агентству ТАСС. Он добавил, что отделение РКК в Белгородской области не прекращает оказывать помощь нуждающимся и не берет денег за эвакуацию.