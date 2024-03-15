В США сгорел дом звезды фильма «Отряд самоубийц»

От пожара в Лос-Анжелесе (США) пострадал особняк актрисы Кары Делевинь, известной по главной роли в фильме «Отряд самоубийц». Возгорание в доме началось в подсобном помещении, передает источник американского таблоида TMZ.
«Расположенный в престижном районе Студио-Сити на Голливудских холмах особняк Кары Делевинь загорелся в ночь на пятницу, 15 марта. Пожар начался в подсобном помещении. Огонь распространился на чердак, затем в результате пожара рухнула крыша», — передает
В тушении огня было задействовано 93 пожарных и 13 единиц техники. Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы локализовать и полностью потушить возгорание. К дому также прибыло четыре кареты скорой помощи. Площадь особняка составляла 700 квадратных метров. Самой актрисы в момент ЧП в особняке не было, в настоящее время она в Англии.
В фильме «Отряд самоубийц» Кара Делевинь сыграла антагонистку Чародейку. В 2015 году актрисе досталась одна из ведущих ролей в экранизации романа Джона Грина «Бумажные города» как Марго Рот Шпигельман. Также в этом году Люк Бессон пригласил Делевинь на главную роль в фильме «Валериан и город тысячи планет».
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