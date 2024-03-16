На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Сейчас проводится проверка по факту выкатывания самолета за взлетно-посадочную полосу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Сахалине в аэропорту Ноглики самолет DНC-6 выкатился за взлетно-посадочную полосу. В это время на борту находилось два человека из состава экипажа. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В аэропорту Ноглики после посадки воздушного судна DНC-6 допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — передает telegram-канал прокуратуры. Отмечается, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту Нолики — Сахалин. При этом на борту находилось два члена экипажа.

На данный момент проводится проверка по исполнению законодательства о безопасности полетов в зимнее время. В ходе нее будет дано заключение о готовности служб аэропорта и по соблюдению требований к содержанию взлетно-посадочной полосы.

Ранее в аэропорту на Дальнем Востоке семь рейсов задержали из-за туманов. Они летели по четырем направлениям между Южно-Сахалинском и Новосибирском, Зональным, Москвой и Александровском-Сахалинским. Вылеты откладывались каждые 15-30 минут, пишет MK.RU .