Жители ЯНАО выбирают президента России: онлайн-трансляция

16 марта 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ЯНАО начался второй день голосования на выборах президента России. В течение 15,16 и 17 марта в регионе будет работать 221 избирательный участок, на которых ямальцы могут отдать свой голос. За ходом голосования следите в онлайн-трансляции URA.RU. Агентство также рассказывает, как проходит первый день голосования в России. 09:50 В Новом Уренгое свой голос на выборах президента РФ отдал Муфтий Ямала Хайдар Хафизов. Он отметил, что участие в выборах - это гражданский долг каждого гражданина страны. 09:44 По данным организаторов викторины «Всей семьей», с 15 марта в ней приняло участие более тысячи жителей ЯНАО. В разговоре с корреспондентом агентства было отмечено, что принять участие в розыгрыше подарков могут только ямальцы с постоянной регистрацией в округе. 09:14 Возле дверей избирательных участков работают волонтеры. Они опрашивают проголосовавших. Волонтеры, ведущие опрос проголосовавших избирателей Фото: URA.RU 09:04 Избирателям не составит труда найти свой участок. Напротив каждого пункта голосования стоят машины полиции с работающими проблесковыми маячками. Машина полиции рядом с избирательным участком Фото: URA.RU 08:53 Люди, проголосовавшие и принявшие участие в викторине, говорят, что делали это без особых ожиданий выигрыша. «Пришли, проголосовали. Есть викторина — хорошо, зарегистрировались. Выиграть особо не надеемся», — поделились с корреспондентом URA.RU избиратели. 08:48 Полиция на участках предельно бдительна. Каждого избирателя тщательно осматривают на наличие запрещенных предметов. 08:45 Заметно, что ямальцы отдыхают после пятничной явки. Волонтеры викторины заметно скучают. Волонтеры викторины на территории избирательного пункта Фото: URA.RU 08:36 Наш корреспондент находится на участке 1007 в школе № 2 в Салехарде. Людей пока не много. 08:17 В 08:00 открылись избирательные участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Сегодня второй день голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО начался второй день голосования на выборах президента России. В течение 15,16 и 17 марта в регионе будет работать 221 избирательный участок, на которых ямальцы могут отдать свой голос. За ходом голосования следите в онлайн-трансляции URA.RU. Агентство также рассказывает, как проходит первый день голосования в России. 09:50 16.03.2024 В Новом Уренгое свой голос на выборах президента РФ отдал Муфтий Ямала Хайдар Хафизов. Он отметил, что участие в выборах - это гражданский долг каждого гражданина страны. 09:44 16.03.2024 По данным организаторов викторины «Всей семьей», с 15 марта в ней приняло участие более тысячи жителей ЯНАО. В разговоре с корреспондентом агентства было отмечено, что принять участие в розыгрыше подарков могут только ямальцы с постоянной регистрацией в округе. 09:14 16.03.2024 Возле дверей избирательных участков работают волонтеры. Они опрашивают проголосовавших. 09:04 16.03.2024 Избирателям не составит труда найти свой участок. Напротив каждого пункта голосования стоят машины полиции с работающими проблесковыми маячками. 08:53 16.03.2024 Люди, проголосовавшие и принявшие участие в викторине, говорят, что делали это без особых ожиданий выигрыша. «Пришли, проголосовали. Есть викторина — хорошо, зарегистрировались. Выиграть особо не надеемся», — поделились с корреспондентом URA.RU избиратели. 08:48 16.03.2024 Полиция на участках предельно бдительна. Каждого избирателя тщательно осматривают на наличие запрещенных предметов. 08:45 16.03.2024 Заметно, что ямальцы отдыхают после пятничной явки. Волонтеры викторины заметно скучают. 08:36 16.03.2024 Наш корреспондент находится на участке 1007 в школе № 2 в Салехарде. Людей пока не много. 08:17 16.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Сегодня второй день голосования.