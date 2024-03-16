В Курской области объявлена ракетная опасность

Жителям советуют уйти в укрытие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курской области утром 16 марта объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он в своем telegram-канале . Глава региона посоветовал жителям принять меры к защите. Те, кто сейчас дома, могут укрыться в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, следует зайти в ближайшее здание или найти укрытие.

Ранее, по сообщению Старовойта, над регионом силами ПВО РФ были уничтожены три беспилотника ВСУ. Атаки произошли в промежутке с полуночи до часу ночи.