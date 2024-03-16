В Курской области объявлена ракетная опасность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростов на Дону. Пермь, убежище, бомбоубежище, го и чс, укрытие
Жителям советуют уйти в укрытие Фото:

В Курской области утром 16 марта объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он в своем telegram-канале. Глава региона посоветовал жителям принять меры к защите. Те, кто сейчас дома, могут укрыться в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, следует зайти в ближайшее здание или найти укрытие.

Ранее, по сообщению Старовойта, над регионом силами ПВО РФ были уничтожены три беспилотника ВСУ. Атаки произошли в промежутке с полуночи до часу ночи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области утром 16 марта объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Курская область: ракетная опасность!» — написал он в своем telegram-канале. Глава региона посоветовал жителям принять меры к защите. Те, кто сейчас дома, могут укрыться в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, следует зайти в ближайшее здание или найти укрытие. Ранее, по сообщению Старовойта, над регионом силами ПВО РФ были уничтожены три беспилотника ВСУ. Атаки произошли в промежутке с полуночи до часу ночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...