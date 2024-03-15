15 марта 2024

Глава Тюмени проголосовал на выборах президента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук. Тюмень
Руслан Кухарук проголосовал сразу после открытия участков Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в выборах президента России. Он проголосовал сразу после открытия участков во второй день голосования, передает с места корреспондент URA.RU.

«Руслан Кухарук проголосовал. Пришел сразу после открытия участка, заполнил бюллетень и поздравил всех с началом второго дня выборов», — сообщает корреспондент URA.RU.

В течение дня Кухарук намерен оценить работу избирательных участков. «Побываем на разных площадках города. Посмотрим, как организован процесс. Главное, что на участках мы можем увидеть праздничное настроение», — заявил Кухарук в ходе брифинга для журналистов после того, как отдал свой голос.

Во второй день выборов участки открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00, а все подробности URA.RU расскажет в трансляции.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в выборах президента России. Он проголосовал сразу после открытия участков во второй день голосования, передает с места корреспондент URA.RU. «Руслан Кухарук проголосовал. Пришел сразу после открытия участка, заполнил бюллетень и поздравил всех с началом второго дня выборов», — сообщает корреспондент URA.RU. В течение дня Кухарук намерен оценить работу избирательных участков. «Побываем на разных площадках города. Посмотрим, как организован процесс. Главное, что на участках мы можем увидеть праздничное настроение», — заявил Кухарук в ходе брифинга для журналистов после того, как отдал свой голос. Во второй день выборов участки открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00, а все подробности URA.RU расскажет в трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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