Глава Тюмени проголосовал на выборах президента. Видео

16 марта 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук проголосовал сразу после открытия участков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в выборах президента России. Он проголосовал сразу после открытия участков во второй день голосования, передает с места корреспондент URA.RU. «Руслан Кухарук проголосовал. Пришел сразу после открытия участка, заполнил бюллетень и поздравил всех с началом второго дня выборов», — сообщает корреспондент URA.RU. В течение дня Кухарук намерен оценить работу избирательных участков. «Побываем на разных площадках города. Посмотрим, как организован процесс. Главное, что на участках мы можем увидеть праздничное настроение», — заявил Кухарук в ходе брифинга для журналистов после того, как отдал свой голос. Во второй день выборов участки открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00, а все подробности URA.RU расскажет в трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в выборах президента России. Он проголосовал сразу после открытия участков во второй день голосования, передает с места корреспондент URA.RU. «Руслан Кухарук проголосовал. Пришел сразу после открытия участка, заполнил бюллетень и поздравил всех с началом второго дня выборов», — сообщает корреспондент URA.RU. В течение дня Кухарук намерен оценить работу избирательных участков. «Побываем на разных площадках города. Посмотрим, как организован процесс. Главное, что на участках мы можем увидеть праздничное настроение», — заявил Кухарук в ходе брифинга для журналистов после того, как отдал свой голос. Во второй день выборов участки открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00, а все подробности URA.RU расскажет в трансляции.