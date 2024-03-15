Выборы президента-2024 в Тюменской области, день второй. Онлайн-трансляция

В Тюменской области продолжается голосование на выборах президента

16 марта 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

За процессом следят работники избирательных комиссий и общественные наблюдатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени начался второй день голосования на выборах президента РФ. По данным Центризбиркома, для региона первый день закончился с явкой на уровне 43,46%, свои голоса за кандидатов отдали 511787 жителей области. Все подробности первого дня голосования в Тюмени URA.RU рассказывало в прямой трансляции. Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок поможет сайт мойучасток.рф. 08:15 Свой голос за выбранного кандидата отдал глава Тюмени Руслан Кухарук 08:01 Явка избирателей в Тюменской области по итогам первого дня голосования составила 43,36%. 08:00 Избирательные участки Тюменской области начали работу. Как и в первый день голосования, они будут открыты для желающих отдать свои голоса за кандидатов до 20:00. 07:57 Сегодня в Тюмени продолжится викторина «Люби свой край». Накануне первые счастливчики получили небольшие подарки и крупные призы. О том, как принять участие в викторине и каковы ее правила, URA.RU рассказало в этом материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начался второй день голосования на выборах президента РФ. По данным Центризбиркома, для региона первый день закончился с явкой на уровне 43,46%, свои голоса за кандидатов отдали 511787 жителей области. Все подробности первого дня голосования в Тюмени URA.RU рассказывало в прямой трансляции. Все вопросы, которые могут возникать в процессе голосования, тюменцы смогут задать по телефону 42-67-72. Найти свой избирательный участок поможет сайт мойучасток.рф. 08:15 16.03.2024 Свой голос за выбранного кандидата отдал глава Тюмени Руслан Кухарук 08:01 16.03.2024 Явка избирателей в Тюменской области по итогам первого дня голосования составила 43,36%. 08:00 16.03.2024 Избирательные участки Тюменской области начали работу. Как и в первый день голосования, они будут открыты для желающих отдать свои голоса за кандидатов до 20:00. 07:57 16.03.2024 Сегодня в Тюмени продолжится викторина «Люби свой край». Накануне первые счастливчики получили небольшие подарки и крупные призы. О том, как принять участие в викторине и каковы ее правила, URA.RU рассказало в этом материале.