15 марта 2024

На выборах в Екатеринбурге произошло задержание. Видео

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Выборы 2024. Екатеринбург, коиб, электорат, выборы, явка избирателей, голосование, комплекс обработки избирательных бюллетеней, избирательный участок1331
До КОИБ мужчина с краской дойти не успел Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На одном из избирательных участков в Кировском районе Екатеринбурга мужчина попытался залить в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) зеленую краску. Однако горожанина удалось остановить, позже его задержали, сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области.

«Как видно на записи, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении в telegram-канале ЦОН.

Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.

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На одном из избирательных участков в Кировском районе Екатеринбурга мужчина попытался залить в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) зеленую краску. Однако горожанина удалось остановить, позже его задержали, сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области. «Как видно на записи, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении в telegram-канале ЦОН. Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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