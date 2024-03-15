На выборах в Екатеринбурге произошло задержание. Видео

16 марта 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

До КОИБ мужчина с краской дойти не успел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На одном из избирательных участков в Кировском районе Екатеринбурга мужчина попытался залить в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) зеленую краску. Однако горожанина удалось остановить, позже его задержали, сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области. «Как видно на записи, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении в telegram-канале ЦОН. Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одном из избирательных участков в Кировском районе Екатеринбурга мужчина попытался залить в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) зеленую краску. Однако горожанина удалось остановить, позже его задержали, сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области. «Как видно на записи, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении в telegram-канале ЦОН. Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.