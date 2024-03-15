15 марта 2024

Избирком ЯНАО озвучил выводы по итогам первого дня выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2024. Екатеринбург, гимн россии, уик, избирательный участок, выборы 2024
Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт отчитался о результатах первого дня выборов президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По данным окружной избирательной комиссии ЯНАО, явка на вечер 15 марта составила 58,27%. Гиберт сделал акцент на ухудшении погоды в регионе и рекомендовал избирателям воспользоваться возможностью голосования по месту нахождения. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт на утреннем брифинге огласил итоги первого дня голосования на выборах президента РФ.

«На текущий момент, на дому проголосовало 6037 избирателей, они воспользовались такой возможностью из-за вчерашних погодных условий, там где они не были благополучны. В целом выборы проходят в штатном режиме», — рассказал Андрей Гиберт.

Председатель избиркома упомянул случаи порчи бюллетеней, происходившие в стране в первый день голосования. Гиберт отметил усиленную работу региональных правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность избирательного процесса и призвал членов УИК и самих избирателей сохранять бдительность.

Неофициальные данные по явке в ЯНАО на 15 марта агентство опубликовало вечером первого дня выборов. На основе инсайдерской информации URA.RU сообщило, что около 220 тысяч ямальцев отдали голос за будущего президента РФ.

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По данным окружной избирательной комиссии ЯНАО, явка на вечер 15 марта составила 58,27%. Гиберт сделал акцент на ухудшении погоды в регионе и рекомендовал избирателям воспользоваться возможностью голосования по месту нахождения. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт на утреннем брифинге огласил итоги первого дня голосования на выборах президента РФ. «На текущий момент, на дому проголосовало 6037 избирателей, они воспользовались такой возможностью из-за вчерашних погодных условий, там где они не были благополучны. В целом выборы проходят в штатном режиме», — рассказал Андрей Гиберт. Председатель избиркома упомянул случаи порчи бюллетеней, происходившие в стране в первый день голосования. Гиберт отметил усиленную работу региональных правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность избирательного процесса и призвал членов УИК и самих избирателей сохранять бдительность. Неофициальные данные по явке в ЯНАО на 15 марта агентство опубликовало вечером первого дня выборов. На основе инсайдерской информации URA.RU сообщило, что около 220 тысяч ямальцев отдали голос за будущего президента РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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