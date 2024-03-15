Избирком ЯНАО озвучил выводы по итогам первого дня выборов

16 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт отчитался о результатах первого дня выборов президента Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По данным окружной избирательной комиссии ЯНАО, явка на вечер 15 марта составила 58,27%. Гиберт сделал акцент на ухудшении погоды в регионе и рекомендовал избирателям воспользоваться возможностью голосования по месту нахождения. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт на утреннем брифинге огласил итоги первого дня голосования на выборах президента РФ. «На текущий момент, на дому проголосовало 6037 избирателей, они воспользовались такой возможностью из-за вчерашних погодных условий, там где они не были благополучны. В целом выборы проходят в штатном режиме», — рассказал Андрей Гиберт. Председатель избиркома упомянул случаи порчи бюллетеней, происходившие в стране в первый день голосования. Гиберт отметил усиленную работу региональных правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность избирательного процесса и призвал членов УИК и самих избирателей сохранять бдительность. Неофициальные данные по явке в ЯНАО на 15 марта агентство опубликовало вечером первого дня выборов. На основе инсайдерской информации URA.RU сообщило, что около 220 тысяч ямальцев отдали голос за будущего президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным окружной избирательной комиссии ЯНАО, явка на вечер 15 марта составила 58,27%. Гиберт сделал акцент на ухудшении погоды в регионе и рекомендовал избирателям воспользоваться возможностью голосования по месту нахождения. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт на утреннем брифинге огласил итоги первого дня голосования на выборах президента РФ. «На текущий момент, на дому проголосовало 6037 избирателей, они воспользовались такой возможностью из-за вчерашних погодных условий, там где они не были благополучны. В целом выборы проходят в штатном режиме», — рассказал Андрей Гиберт. Председатель избиркома упомянул случаи порчи бюллетеней, происходившие в стране в первый день голосования. Гиберт отметил усиленную работу региональных правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность избирательного процесса и призвал членов УИК и самих избирателей сохранять бдительность. Неофициальные данные по явке в ЯНАО на 15 марта агентство опубликовало вечером первого дня выборов. На основе инсайдерской информации URA.RU сообщило, что около 220 тысяч ямальцев отдали голос за будущего президента РФ.