Больше половины избирателей ЯНАО проголосовали 15 марта

Ямал обогнал по явке все регионы Урала

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Выборы 2023. Выборы в ЕГД. Екатеринбург , коиб, выборы, топ, избирательный участок1473
На 20.00 в голосовании приняли участие более 58% избирателей Фото:
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На Ямале завершился первый день голосования на выборах президента РФ. Избирательные участки завершили работу ровно в 20:00. По словам инсайдеров, к вечеру 15 марта явка составила 58,16% — это более половины от результата, который прогнозирует ямальский избирком. Цифры говорят о том, что окружные власти в полной мере задействовали мобилизационный ресурс и обеспечили ЯНАО лучший результат среди регионов Урала.

Использовались не только традиционные урны для голосования, но и КОИБы
Использовались не только традиционные урны для голосования, но и КОИБы
Фото:

«По последним данным проголосовало около 220 тысяч. В каждом районе явка превышает 50% Открытие ямальских выборов прошло без происшествий — на участках не было выявлено ни одного инцидента. Точные цифры первого дня избирком обещает раскрыть утром 16 марта», — рассказал агентству инсайдер.

Самую высокую активность показали жители Тазовского и Ямальского района — в обоих, по инсайдерским данным, успели проголосовать около 80% населения. Новый Уренгой, по итогам половины дня замыкавший региональный рейтинг явки, успел подняться на предпоследнее место, собрав 51% голосов — в аутсайдерах на данный момент остается Ноябрьск (50,1%).

При этом, газовая столица, являясь самым крупным муниципалитетом, успела дорасти до второго места по общему количеству проголосовавших. По данным избиркома, к середине 15 марта, Новый Уренгой занимал шестую строчку по численности пришедших на выборы избирателей, но к вечеру успел выйти на второе место, создавая конкуренцию лидирующему Ноябрьску — в обоих муниципалитетах проголосовало более 33 тыс. человек.

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В ЯНАО стали известны первые итоги явки избирателей

На утреннем брифинге председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт призывал ямальцев к активному голосованию: «Надеюсь, что ухудшение погоды, прогнозируемое на сегодня, на явку никак не повлияет». Ухудшение погоды действительно не сказалась на результатах первого дня. А озвученный избиркомом прогноз на явку в 86%, по итогам первого дня, стал выглядеть еще более реалистичным.

Ямальская явка стала приятной неожиданностью для организаторов выборов. К открытию избирательных участков люди выстраивались в очереди, чтобы успеть проголосовать по дороге на работу. Некоторые решались проехать сотню километров по тундре на снегоходах. Ямал традиционно показывает уверенные позиции в общероссийском явочном рейтинге.

Общая численность проголосовавших на Ямале уступает соседним регионам — только к середине дня в Тюменской области и в ХМАО, по официальным данным, проголосовало более 300 тыс. человек. Однако в процентном соотношении избирателей регион занимает лидирующую позицию среди территорий Уральского федерального округа.

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На Ямале завершился первый день голосования на выборах президента РФ. Избирательные участки завершили работу ровно в 20:00. По словам инсайдеров, к вечеру 15 марта явка составила 58,16% — это более половины от результата, который прогнозирует ямальский избирком. Цифры говорят о том, что окружные власти в полной мере задействовали мобилизационный ресурс и обеспечили ЯНАО лучший результат среди регионов Урала. «По последним данным проголосовало около 220 тысяч. В каждом районе явка превышает 50% Открытие ямальских выборов прошло без происшествий — на участках не было выявлено ни одного инцидента. Точные цифры первого дня избирком обещает раскрыть утром 16 марта», — рассказал агентству инсайдер. Самую высокую активность показали жители Тазовского и Ямальского района — в обоих, по инсайдерским данным, успели проголосовать около 80% населения. Новый Уренгой, по итогам половины дня замыкавший региональный рейтинг явки, успел подняться на предпоследнее место, собрав 51% голосов — в аутсайдерах на данный момент остается Ноябрьск (50,1%). При этом, газовая столица, являясь самым крупным муниципалитетом, успела дорасти до второго места по общему количеству проголосовавших. По данным избиркома, к середине 15 марта, Новый Уренгой занимал шестую строчку по численности пришедших на выборы избирателей, но к вечеру успел выйти на второе место, создавая конкуренцию лидирующему Ноябрьску — в обоих муниципалитетах проголосовало более 33 тыс. человек. На утреннем брифинге председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт призывал ямальцев к активному голосованию: «Надеюсь, что ухудшение погоды, прогнозируемое на сегодня, на явку никак не повлияет». Ухудшение погоды действительно не сказалась на результатах первого дня. А озвученный избиркомом прогноз на явку в 86%, по итогам первого дня, стал выглядеть еще более реалистичным. Ямальская явка стала приятной неожиданностью для организаторов выборов. К открытию избирательных участков люди выстраивались в очереди, чтобы успеть проголосовать по дороге на работу. Некоторые решались проехать сотню километров по тундре на снегоходах. Ямал традиционно показывает уверенные позиции в общероссийском явочном рейтинге. Общая численность проголосовавших на Ямале уступает соседним регионам — только к середине дня в Тюменской области и в ХМАО, по официальным данным, проголосовало более 300 тыс. человек. Однако в процентном соотношении избирателей регион занимает лидирующую позицию среди территорий Уральского федерального округа.
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