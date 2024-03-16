Богомаз показал сбитый над Брянской областью беспилотник ВСУ. Фото

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
Богомаз отметил, что при ликвидировании БПЛА никто не пострадал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал фото, на которых запечатлен сбитый средствами ПВО украинский БПЛА «Стриж». Он был ликвидирован при пересечении границы региона. Фото политик поделился в своем telegram-канале.

«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что при этом никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз также сообщил, что над регионом был сбит беспилотник Украины. Он был уничтожен средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Политик отметил, что пострадавших и разрушений не обнаружено.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал фото, на которых запечатлен сбитый средствами ПВО украинский БПЛА «Стриж». Он был ликвидирован при пересечении границы региона. Фото политик поделился в своем telegram-канале. «Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что при этом никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы. Ранее Богомаз также сообщил, что над регионом был сбит беспилотник Украины. Он был уничтожен средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Политик отметил, что пострадавших и разрушений не обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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