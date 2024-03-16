Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал фото, на которых запечатлен сбитый средствами ПВО украинский БПЛА «Стриж». Он был ликвидирован при пересечении границы региона. Фото политик поделился в своем telegram-канале.
«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что при этом никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее Богомаз также сообщил, что над регионом был сбит беспилотник Украины. Он был уничтожен средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Политик отметил, что пострадавших и разрушений не обнаружено.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал фото, на которых запечатлен сбитый средствами ПВО украинский БПЛА «Стриж». Он был ликвидирован при пересечении границы региона. Фото политик поделился в своем telegram-канале. «Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что при этом никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы. Ранее Богомаз также сообщил, что над регионом был сбит беспилотник Украины. Он был уничтожен средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Политик отметил, что пострадавших и разрушений не обнаружено.