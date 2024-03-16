Богомаз показал сбитый над Брянской областью беспилотник ВСУ. Фото

16 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Богомаз отметил, что при ликвидировании БПЛА никто не пострадал Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал фото, на которых запечатлен сбитый средствами ПВО украинский БПЛА «Стриж». Он был ликвидирован при пересечении границы региона. Фото политик поделился в своем telegram-канале. «Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом», — написал Богомаз в своем telegram-канале . Он отметил, что при этом никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы. Ранее Богомаз также сообщил, что над регионом был сбит беспилотник Украины. Он был уничтожен средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Политик отметил, что пострадавших и разрушений не обнаружено. Фото: telegram-канал Александра Богомаза Фото: telegram-канал Александра Богомаза Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал фото, на которых запечатлен сбитый средствами ПВО украинский БПЛА «Стриж». Он был ликвидирован при пересечении границы региона. Фото политик поделился в своем telegram-канале. «Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что при этом никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы. Ранее Богомаз также сообщил, что над регионом был сбит беспилотник Украины. Он был уничтожен средствами ПВО над Стародубским муниципальным округом. Политик отметил, что пострадавших и разрушений не обнаружено.