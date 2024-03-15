15 марта 2024

Прокуратура устроила проверку из-за массовой гибели форели под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель, форелевое хозяйство
Недалеко от Перми случился массовый замор рыбы Фото:

Пермская природоохранная прокуратура ищет причины, из-за которых в рыбоводном хозяйстве в Добрянке произошла массовая гибель форели. Информацию об этом опубликовали представители надзорного ведомства в своем telegram-канале.

«Пермская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Волго-Камского управления по рыболовству провели измерение температуры воды в районе Пермской ГРЭС от начала подводящего канала до пляжа в Добрянке. Специалисты выясняют, действительно ли массовый замор рыбы произошел из-за высокой температуры воды», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

Ранее в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish» произошла массовая гибель форели. К происшествию привело резкое повышение температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где расположена ферма. Всего погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка форели, пишет издание «Зори Плюс».

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Пермская природоохранная прокуратура ищет причины, из-за которых в рыбоводном хозяйстве в Добрянке произошла массовая гибель форели. Информацию об этом опубликовали представители надзорного ведомства в своем telegram-канале. «Пермская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Волго-Камского управления по рыболовству провели измерение температуры воды в районе Пермской ГРЭС от начала подводящего канала до пляжа в Добрянке. Специалисты выясняют, действительно ли массовый замор рыбы произошел из-за высокой температуры воды», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish» произошла массовая гибель форели. К происшествию привело резкое повышение температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где расположена ферма. Всего погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка форели, пишет издание «Зори Плюс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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