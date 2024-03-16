Восемь реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили восемь снарядов ВСУ
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В небе над Белгородской областью средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства в
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.