Восемь реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили восемь снарядов ВСУ Фото: U.S. Department of Defense

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

В небе над Белгородской областью средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале . Отмечается, что ВСУ использовали РСЗО RM-70 «Вампир». До этого в области звучала сирена ракетной опасности.