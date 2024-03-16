Восемь реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью

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Над Белгородской областью сбили восемь снарядов ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В небе над Белгородской областью средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали РСЗО RM-70 «Вампир». До этого в области звучала сирена ракетной опасности.

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В небе над Белгородской областью средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали РСЗО RM-70 «Вампир». До этого в области звучала сирена ракетной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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