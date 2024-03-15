В ЯНАО перекроют дорогу на время проведения Масленицы. Скрин

16 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Движение из-за Масленицы будет временно прекращено 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила администрация района. «Важно! 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева С. А.» — написала администрация Надымского района в telegram-канале. Кроме того, будет перекрыто движение по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова. Перекрытие дорог связано с празднованием «Широкой масленицы». В 2024 году Масленица празднуется с 11 по 17 марта. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как отмечают замужние и одинокие девушки шестой день Масленицы. Кроме того, рассказали, как зять должен принять в гости тещу в пятый день праздника. Фото: telegram-канал администрации Надымского района» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила администрация района. «Важно! 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева С. А.» — написала администрация Надымского района в telegram-канале. Кроме того, будет перекрыто движение по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова. Перекрытие дорог связано с празднованием «Широкой масленицы». В 2024 году Масленица празднуется с 11 по 17 марта. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как отмечают замужние и одинокие девушки шестой день Масленицы. Кроме того, рассказали, как зять должен принять в гости тещу в пятый день праздника.