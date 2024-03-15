15 марта 2024

В ЯНАО перекроют дорогу на время проведения Масленицы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, масленица
Движение из-за Масленицы будет временно прекращено 17 марта Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила администрация района.

«Важно! 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева С. А.» — написала администрация Надымского района в telegram-канале.

Кроме того, будет перекрыто движение по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова. Перекрытие дорог связано с празднованием «Широкой масленицы».

В 2024 году Масленица празднуется с 11 по 17 марта. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как отмечают замужние и одинокие девушки шестой день Масленицы. Кроме того, рассказали, как зять должен принять в гости тещу в пятый день праздника.

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В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила администрация района. «Важно! 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева С. А.» — написала администрация Надымского района в telegram-канале. Кроме того, будет перекрыто движение по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова. Перекрытие дорог связано с празднованием «Широкой масленицы». В 2024 году Масленица празднуется с 11 по 17 марта. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как отмечают замужние и одинокие девушки шестой день Масленицы. Кроме того, рассказали, как зять должен принять в гости тещу в пятый день праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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