В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на двух участках дороги будет перекрыто движение с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила администрация района.
«Важно! 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева С. А.» — написала администрация Надымского района в telegram-канале.
Кроме того, будет перекрыто движение по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова. Перекрытие дорог связано с празднованием «Широкой масленицы».
В 2024 году Масленица празднуется с 11 по 17 марта. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как отмечают замужние и одинокие девушки шестой день Масленицы. Кроме того, рассказали, как зять должен принять в гости тещу в пятый день праздника.
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