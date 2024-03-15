15 марта 2024

Жительница ХМАО отправится в отпуск на машине, выигранной в викторине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лада-центр. Курган, лада, лада центр
Югорчанка выиграла машину в викторине во второй день выборов президента РФ Фото:

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) Алина Ганеева выиграла машину в викторине «Достижения Югры», когда пришла проголосовать на выборах президента РФ. Девушка планирует поехать на машине в отпуск, сообщило правительство региона.

«Я нахожусь в шоке. До сих опор трясутся руки, помню, как от неожиданности у меня потемнело в глазах. Не каждый же день автомобиль выигрываешь! Вот это точно подарок! Спасибо организаторам», — слова девушки передает правительство ХМАО. Девушка планирует либо отмечать новоселье в этом году, либо поехать на машине в путешествие.

Югорчанка получила один из главных подарков викторины. Активировать свой номер у контролера Алина пришла вместе с мужем в день его рождения.

В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, жительница поселка Барсово в этой же викторине получила подарок в виде квартиры. Она пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Пыть-Яха (ХМАО) Алина Ганеева выиграла машину в викторине «Достижения Югры», когда пришла проголосовать на выборах президента РФ. Девушка планирует поехать на машине в отпуск, сообщило правительство региона. «Я нахожусь в шоке. До сих опор трясутся руки, помню, как от неожиданности у меня потемнело в глазах. Не каждый же день автомобиль выигрываешь! Вот это точно подарок! Спасибо организаторам», — слова девушки передает правительство ХМАО. Девушка планирует либо отмечать новоселье в этом году, либо поехать на машине в путешествие. Югорчанка получила один из главных подарков викторины. Активировать свой номер у контролера Алина пришла вместе с мужем в день его рождения. В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, жительница поселка Барсово в этой же викторине получила подарок в виде квартиры. Она пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...