Жительница ХМАО отправится в отпуск на машине, выигранной в викторине

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) Алина Ганеева выиграла машину в викторине «Достижения Югры», когда пришла проголосовать на выборах президента РФ. Девушка планирует поехать на машине в отпуск, сообщило правительство региона.
«Я нахожусь в шоке. До сих опор трясутся руки, помню, как от неожиданности у меня потемнело в глазах. Не каждый же день автомобиль выигрываешь! Вот это точно подарок! Спасибо организаторам», — слова девушки передает правительство ХМАО. Девушка планирует либо отмечать новоселье в этом году, либо поехать на машине в путешествие.
Югорчанка получила один из главных подарков викторины. Активировать свой номер у контролера Алина пришла вместе с мужем в день его рождения.
В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, жительница поселка Барсово в этой же викторине получила подарок в виде квартиры. Она пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей.
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