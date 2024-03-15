Жительница ХМАО отправится в отпуск на машине, выигранной в викторине

16 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Югорчанка выиграла машину в викторине во второй день выборов президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пыть-Яха (ХМАО) Алина Ганеева выиграла машину в викторине «Достижения Югры», когда пришла проголосовать на выборах президента РФ. Девушка планирует поехать на машине в отпуск, сообщило правительство региона. «Я нахожусь в шоке. До сих опор трясутся руки, помню, как от неожиданности у меня потемнело в глазах. Не каждый же день автомобиль выигрываешь! Вот это точно подарок! Спасибо организаторам», — слова девушки передает правительство ХМАО. Девушка планирует либо отмечать новоселье в этом году, либо поехать на машине в путешествие. Югорчанка получила один из главных подарков викторины. Активировать свой номер у контролера Алина пришла вместе с мужем в день его рождения. В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, жительница поселка Барсово в этой же викторине получила подарок в виде квартиры. Она пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) Алина Ганеева выиграла машину в викторине «Достижения Югры», когда пришла проголосовать на выборах президента РФ. Девушка планирует поехать на машине в отпуск, сообщило правительство региона. «Я нахожусь в шоке. До сих опор трясутся руки, помню, как от неожиданности у меня потемнело в глазах. Не каждый же день автомобиль выигрываешь! Вот это точно подарок! Спасибо организаторам», — слова девушки передает правительство ХМАО. Девушка планирует либо отмечать новоселье в этом году, либо поехать на машине в путешествие. Югорчанка получила один из главных подарков викторины. Активировать свой номер у контролера Алина пришла вместе с мужем в день его рождения. В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, жительница поселка Барсово в этой же викторине получила подарок в виде квартиры. Она пришла утром на избирательный участок в школу, где 30 лет работала уборщицей.