Сказочные персонажи заполонили избирательные участки ХМАО: фото, видео

Сказочные персонажи заполонили избирательные участки ХМАО

16 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

В ХМАО муниципалитеты соревнуются маскотами на выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО сказочные персонажи заполонили избирательные участки. В Нефтеюганске пришла выбрать президента России Красная Королева Ирацибета, в Сургуте — Красавица и Чудовище, а в Нижневартовске — Марфушенька и щука из русской народной сказки. Фото голосования Ирацибеты на избирательном участке № 236 разместил официальный telegram-канал «Администрация Нефтеюганска». В Сургуте в первый день голосования отдали свои голоса в поддержку одного из кандидатов диснеевские Белль и Чудовище, об этом написал telegram-канал «О, Сургут». В Нижневартовске телеканал N1 разместил видео, как в урну для голосования опускает бюллетень Марфушенька, держа на руках огромную щуку из сказки «По щучьему велению». Инсайдеры URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что в муниципалитетах началось негласное соревнование маскотов. Муниципалитеты продолжают эксплуатировать образ Чебурашки на выборах. Во второй день голосования ростовая кукла замечена в Пыть-Яхе. Сказочный герой прошел через рамку металлодетектора на избирательный участок в школе № 6. Жители города могут обнаружить его в течение дня и на других участках. Там с маскотом можно сфотографироваться или даже потанцевать. Источники агентства в местном медиаблоке утверждают, что Чебурашка в Пыть-Яхе не голосовал — по легенде, он поставил галочку в бюллетене еще в Югорске. Ранее URA.RU писало о том, что югорского Чебурашку рассекретили. Им оказалась студентка, которой пришлось частично снять костюм, чтобы пройти идентификацию и проголосовать на выборах президента России. Видео: tg-канал « Пыть-Яхинформ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО сказочные персонажи заполонили избирательные участки. В Нефтеюганске пришла выбрать президента России Красная Королева Ирацибета, в Сургуте — Красавица и Чудовище, а в Нижневартовске — Марфушенька и щука из русской народной сказки. Фото голосования Ирацибеты на избирательном участке № 236 разместил официальный telegram-канал «Администрация Нефтеюганска». В Сургуте в первый день голосования отдали свои голоса в поддержку одного из кандидатов диснеевские Белль и Чудовище, об этом написал telegram-канал «О, Сургут». В Нижневартовске телеканал N1 разместил видео, как в урну для голосования опускает бюллетень Марфушенька, держа на руках огромную щуку из сказки «По щучьему велению». Инсайдеры URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что в муниципалитетах началось негласное соревнование маскотов. Муниципалитеты продолжают эксплуатировать образ Чебурашки на выборах. Во второй день голосования ростовая кукла замечена в Пыть-Яхе. Сказочный герой прошел через рамку металлодетектора на избирательный участок в школе № 6. Жители города могут обнаружить его в течение дня и на других участках. Там с маскотом можно сфотографироваться или даже потанцевать. Источники агентства в местном медиаблоке утверждают, что Чебурашка в Пыть-Яхе не голосовал — по легенде, он поставил галочку в бюллетене еще в Югорске. Ранее URA.RU писало о том, что югорского Чебурашку рассекретили. Им оказалась студентка, которой пришлось частично снять костюм, чтобы пройти идентификацию и проголосовать на выборах президента России. Видео: tg-канал «Пыть-Яхинформ»