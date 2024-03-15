В Тюменской викторине «Люби свой край» разыграли главный приз

В Тюменской викторине «Люби свой край», которая проходит в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей», разыграли главный приз. Квартиру получила девушка Ася, сообщили ведущие второго этапа розыгрыша в прямом эфире тюменского телеканала.
«Вы выиграли! Оба ответа на вопросы правильные, квартира ваша!» — прозвучали слова в прямом эфире.
Известно, что девушка приняла участие в первом этапе викторины 16 марта. В супер-игре она правильно ответила на два вопроса: о самой известной книге тюменского писателя Константина Логунова и особом поезде, который в Тюмени построили в 40-х годах прошлого века.
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