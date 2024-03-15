В Нижневартовске мужчина преследовал девочек

16 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Мужчина преследовал девочек в третьем микрорайоне Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) мужчина шел за двумя девочками, которые гуляли во дворе третьего микрорайона по улице Мира, 2. Об этом рассказала старшая сестра одной из несовершеннолетних. «Они прибежали домой в слезах и рассказали, что за ними ходит какой-то мужик. Он машет им рукой и просит подойти. Я сразу спустилась к нему. Он испугался и начал кричать. Говорил, что там его дочь и он за ней следит, однако кроме моей сестры и ее подруги никого не было», — рассказала девушка telegram-каналу «Муксун ФМ». Югорчанка рассказала, что просила мужчину уйти под предлогом того, что вызовет полицию. Он же в ответ начал оскорблять ее и кричать. По словам девушки, этого же мужчину не раз вечером видели возле «Пятерочки» рядом со школой №8. При этом в феврале этого года в Нижневартовске какой-то неизвестный мужчина уже преследовал 14-летнюю девочку, когда она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Девочка забежала тогда в «Пятерочку», а мужчина зашел туда в след за ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина шел за двумя девочками, которые гуляли во дворе третьего микрорайона по улице Мира, 2. Об этом рассказала старшая сестра одной из несовершеннолетних. «Они прибежали домой в слезах и рассказали, что за ними ходит какой-то мужик. Он машет им рукой и просит подойти. Я сразу спустилась к нему. Он испугался и начал кричать. Говорил, что там его дочь и он за ней следит, однако кроме моей сестры и ее подруги никого не было», — рассказала девушка telegram-каналу «Муксун ФМ». Югорчанка рассказала, что просила мужчину уйти под предлогом того, что вызовет полицию. Он же в ответ начал оскорблять ее и кричать. По словам девушки, этого же мужчину не раз вечером видели возле «Пятерочки» рядом со школой №8. При этом в феврале этого года в Нижневартовске какой-то неизвестный мужчина уже преследовал 14-летнюю девочку, когда она шла в больницу. По словам ребенка, сталкер кричал ей что-то в след и находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Девочка забежала тогда в «Пятерочку», а мужчина зашел туда в след за ней.