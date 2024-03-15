15 марта 2024

В Копейске 26 человек выиграли холодильники, телевизоры и стиральные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента, лотерея в Копейске
В первый день выборов разыграли треть из призов викторины Фото:

В Копейске (Челябинская область) подведены итоги первого дня викторины «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили 16 марта в пресс-службе мэрии, обладателями крупной бытовой техники стали 26 человек.

«Итоги первого дня викторины „Всей семьей — за Копейск“. Победителями стали 26 человек. Копейчане стали обладателями восьми холодильников, девяти стиральных машин, девяти телевизоров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Билет викторины можно получить на избирательных участках. Для этого нужно ответить на три вопроса: когда в России празднуется день семьи, любви и верности, какой цветок является символом этого праздника и в каком году был основан Копейск. Розыгрыш производится в прямом эфире местного телеканала.

Всего разыграно 26 призов из 77. За оставшиеся два дня в Копейске разыграют еще 51 приз, в том числе квартиру и две машины.

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В Копейске (Челябинская область) подведены итоги первого дня викторины «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили 16 марта в пресс-службе мэрии, обладателями крупной бытовой техники стали 26 человек. «Итоги первого дня викторины „Всей семьей — за Копейск“. Победителями стали 26 человек. Копейчане стали обладателями восьми холодильников, девяти стиральных машин, девяти телевизоров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Билет викторины можно получить на избирательных участках. Для этого нужно ответить на три вопроса: когда в России празднуется день семьи, любви и верности, какой цветок является символом этого праздника и в каком году был основан Копейск. Розыгрыш производится в прямом эфире местного телеканала. Всего разыграно 26 призов из 77. За оставшиеся два дня в Копейске разыграют еще 51 приз, в том числе квартиру и две машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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