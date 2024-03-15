В Копейске 26 человек выиграли холодильники, телевизоры и стиральные машины

16 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

В первый день выборов разыграли треть из призов викторины Фото: Алексей Самаев © URA.RU В Копейске (Челябинская область) подведены итоги первого дня викторины «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили 16 марта в пресс-службе мэрии, обладателями крупной бытовой техники стали 26 человек. «Итоги первого дня викторины „Всей семьей — за Копейск“. Победителями стали 26 человек. Копейчане стали обладателями восьми холодильников, девяти стиральных машин, девяти телевизоров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Билет викторины можно получить на избирательных участках. Для этого нужно ответить на три вопроса: когда в России празднуется день семьи, любви и верности, какой цветок является символом этого праздника и в каком году был основан Копейск. Розыгрыш производится в прямом эфире местного телеканала. Всего разыграно 26 призов из 77. За оставшиеся два дня в Копейске разыграют еще 51 приз, в том числе квартиру и две машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) подведены итоги первого дня викторины «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили 16 марта в пресс-службе мэрии, обладателями крупной бытовой техники стали 26 человек. «Итоги первого дня викторины „Всей семьей — за Копейск“. Победителями стали 26 человек. Копейчане стали обладателями восьми холодильников, девяти стиральных машин, девяти телевизоров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Билет викторины можно получить на избирательных участках. Для этого нужно ответить на три вопроса: когда в России празднуется день семьи, любви и верности, какой цветок является символом этого праздника и в каком году был основан Копейск. Розыгрыш производится в прямом эфире местного телеканала. Всего разыграно 26 призов из 77. За оставшиеся два дня в Копейске разыграют еще 51 приз, в том числе квартиру и две машины.