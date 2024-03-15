В ЯНАО резко выросли цены на вторичное жилье

В ЯНАО стоимость вторичного жилья выросла на 16% с февраля 2023 года по 2024 год. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
«Спрос за год сократился на 30%, несмотря на это, объявления о продаже вторичных квартир остаются самыми просматриваемыми в ЯНАО. Средний ценник таких объектов за указанный период повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.
Сергей Еремкин рассказывал, что в ЯНАО за этот же период стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. По итогам февраля этого года на продажу было выставлено почти 3,7 тысячи квартир.
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