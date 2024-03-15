15 марта 2024

В ЯНАО резко выросли цены на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, балконы, окна, вторичное жилье, вторичка
В ЯНАО сократился спрос на вторичное жилье Фото:

В ЯНАО стоимость вторичного жилья выросла на 16% с февраля 2023 года по 2024 год. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

«Спрос за год сократился на 30%, несмотря на это, объявления о продаже вторичных квартир остаются самыми просматриваемыми в ЯНАО. Средний ценник таких объектов за указанный период повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.

Сергей Еремкин рассказывал, что в ЯНАО за этот же период стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. По итогам февраля этого года на продажу было выставлено почти 3,7 тысячи квартир.

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В ЯНАО стоимость вторичного жилья выросла на 16% с февраля 2023 года по 2024 год. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Спрос за год сократился на 30%, несмотря на это, объявления о продаже вторичных квартир остаются самыми просматриваемыми в ЯНАО. Средний ценник таких объектов за указанный период повысился на 16%, с 6,4 до 7,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. Сергей Еремкин рассказывал, что в ЯНАО за этот же период стоимость на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья выросла на 33%. По итогам февраля этого года на продажу было выставлено почти 3,7 тысячи квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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