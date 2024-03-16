Журналист из Бангладеша впечатлился организацией выборов президента РФ в ХМАО

16 марта 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске гость из Бангладеша высоко оценил организацию выборов президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Сакендер Шиде, редактор The Daily Odhikar из Бангладеша посетил Ханты-Мансийск и узнал, и впечатлился организацией выборов президента РФ В ХМАО. Он высоко оценил процедуру и поблагодарил югорчан за теплый прием, передает журналист URA.RU «Я приехал из Бангладеша и могу сказать, что атмосфера здесь очень теплая. Очень честные выборы. Нам наглядно показали каждый шаг голосования», — сказал Сакендер Шиде. Он также рассказал, что в его стране выборы проходят подобным образом, но с меньшим уровнем автоматизацию. Еще Сакендер похвалил Ханты-Мансийск: «Город меня очаровал. Заснеженные пейзажи для меня в новинку. Прекрасный город», — сказал Сакендер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сакендер Шиде, редактор The Daily Odhikar из Бангладеша посетил Ханты-Мансийск и узнал, и впечатлился организацией выборов президента РФ В ХМАО. Он высоко оценил процедуру и поблагодарил югорчан за теплый прием, передает журналист URA.RU «Я приехал из Бангладеша и могу сказать, что атмосфера здесь очень теплая. Очень честные выборы. Нам наглядно показали каждый шаг голосования», — сказал Сакендер Шиде. Он также рассказал, что в его стране выборы проходят подобным образом, но с меньшим уровнем автоматизацию. Еще Сакендер похвалил Ханты-Мансийск: «Город меня очаровал. Заснеженные пейзажи для меня в новинку. Прекрасный город», — сказал Сакендер.