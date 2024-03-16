Журналист из Бангладеша впечатлился организацией выборов президента РФ в ХМАО

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Выборы 2024. Екатеринбург, коиб, выборы, явка избирателей, голосование
В Ханты-Мансийске гость из Бангладеша высоко оценил организацию выборов президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Сакендер Шиде, редактор The Daily Odhikar из Бангладеша посетил Ханты-Мансийск и узнал, и впечатлился организацией выборов президента РФ В ХМАО. Он высоко оценил процедуру и поблагодарил югорчан за теплый прием, передает журналист URA.RU

«Я приехал из Бангладеша и могу сказать, что атмосфера здесь очень теплая. Очень честные выборы. Нам наглядно показали каждый шаг голосования», — сказал Сакендер Шиде.

Он также рассказал, что в его стране выборы проходят подобным образом, но с меньшим уровнем автоматизацию. Еще Сакендер похвалил Ханты-Мансийск: «Город меня очаровал. Заснеженные пейзажи для меня в новинку. Прекрасный город», — сказал Сакендер.

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Сакендер Шиде, редактор The Daily Odhikar из Бангладеша посетил Ханты-Мансийск и узнал, и впечатлился организацией выборов президента РФ В ХМАО. Он высоко оценил процедуру и поблагодарил югорчан за теплый прием, передает журналист URA.RU «Я приехал из Бангладеша и могу сказать, что атмосфера здесь очень теплая. Очень честные выборы. Нам наглядно показали каждый шаг голосования», — сказал Сакендер Шиде. Он также рассказал, что в его стране выборы проходят подобным образом, но с меньшим уровнем автоматизацию. Еще Сакендер похвалил Ханты-Мансийск: «Город меня очаровал. Заснеженные пейзажи для меня в новинку. Прекрасный город», — сказал Сакендер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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