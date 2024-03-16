Прокуратура ХМАО взяла на контроль историю с поджогом на избирательном участке

Прокуратура ХМАО проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту поджога на избирательном участке в Когалыме. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура г. Когалыма взяла на контроль возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Предварительно известно, что в первый день выборов президента России 15 марта жительница Когалыма подожгла свой бюллетень для голосования и попыталась поджечь урну. Дежурный сотрудник МЧС своевременно потушил огонь. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее URA.RU писало о том, что в Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летней поджигательницы.
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