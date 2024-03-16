Прокуратура ХМАО взяла на контроль историю с поджогом на избирательном участке

16 марта 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО вмешалась в дело о поджоге на избирательном участке Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Прокуратура ХМАО проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту поджога на избирательном участке в Когалыме. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура г. Когалыма взяла на контроль возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — пояснили в пресс-службе прокуратуры. Предварительно известно, что в первый день выборов президента России 15 марта жительница Когалыма подожгла свой бюллетень для голосования и попыталась поджечь урну. Дежурный сотрудник МЧС своевременно потушил огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что в Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летней поджигательницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту поджога на избирательном участке в Когалыме. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура г. Когалыма взяла на контроль возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — пояснили в пресс-службе прокуратуры. Предварительно известно, что в первый день выборов президента России 15 марта жительница Когалыма подожгла свой бюллетень для голосования и попыталась поджечь урну. Дежурный сотрудник МЧС своевременно потушил огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что в Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летней поджигательницы.