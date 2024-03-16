Прокуратура ХМАО взяла на контроль историю с поджогом на избирательном участке

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, прокуратура, надзор, прокурор
Прокуратура ХМАО вмешалась в дело о поджоге на избирательном участке Фото:
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Прокуратура ХМАО проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту поджога на избирательном участке в Когалыме. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура г. Когалыма взяла на контроль возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Предварительно известно, что в первый день выборов президента России 15 марта жительница Когалыма подожгла свой бюллетень для голосования и попыталась поджечь урну. Дежурный сотрудник МЧС своевременно потушил огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее URA.RU писало о том, что в Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летней поджигательницы.

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Прокуратура ХМАО проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту поджога на избирательном участке в Когалыме. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура г. Когалыма взяла на контроль возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — пояснили в пресс-службе прокуратуры. Предварительно известно, что в первый день выборов президента России 15 марта жительница Когалыма подожгла свой бюллетень для голосования и попыталась поджечь урну. Дежурный сотрудник МЧС своевременно потушил огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что в Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летней поджигательницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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