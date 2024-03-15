15 марта 2024

В Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла». Фото, видео

Курганцу вручили автомобиль Niva Travel за победу в викторине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. День второй. Курган
В Кургане вручили первую машину победителю викторины «Весна в семью пришла» Фото:
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В Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Его получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине в торжественной обстановке вручил один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом передает корреспондент URA.RU c центральной площади.

«Вручаю вам сертификат от этого автомобиля. Вы являетесь первым победителем, кто выиграл в качестве приза Niva Travel. Машина готова к эксплуатации. Пользуйтесь, радуйтесь и верьте в удачу», — сказал Андрей Шиншин во время вручения ключей. Победитель признался корреспонденту URA.RU, что для него это первый в жизни выигрыш.

Помимо автомобиля 15 марта также была разыграна бытовая техника, умная колонка и большой телевизор. Розыгрыш будет проходить также 16 и 17 марта. 18 марта будет разыгрываться главный приз — однокомнатная квартира в новостройке напротив ТРЦ «Рио».

Выборы 2024. День второй. Курган
Фото:

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В Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Его получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине в торжественной обстановке вручил один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом передает корреспондент URA.RU c центральной площади. «Вручаю вам сертификат от этого автомобиля. Вы являетесь первым победителем, кто выиграл в качестве приза Niva Travel. Машина готова к эксплуатации. Пользуйтесь, радуйтесь и верьте в удачу», — сказал Андрей Шиншин во время вручения ключей. Победитель признался корреспонденту URA.RU, что для него это первый в жизни выигрыш. Помимо автомобиля 15 марта также была разыграна бытовая техника, умная колонка и большой телевизор. Розыгрыш будет проходить также 16 и 17 марта. 18 марта будет разыгрываться главный приз — однокомнатная квартира в новостройке напротив ТРЦ «Рио».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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