Политика Выборы В Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла». Фото, видео Курганцу вручили автомобиль Niva Travel за победу в викторине 16 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + В Кургане вручили первую машину победителю викторины «Весна в семью пришла» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Его получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине в торжественной обстановке вручил один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом передает корреспондент URA.RU c центральной площади. «Вручаю вам сертификат от этого автомобиля. Вы являетесь первым победителем, кто выиграл в качестве приза Niva Travel. Машина готова к эксплуатации. Пользуйтесь, радуйтесь и верьте в удачу», — сказал Андрей Шиншин во время вручения ключей. Победитель признался корреспонденту URA.RU, что для него это первый в жизни выигрыш. Помимо автомобиля 15 марта также была разыграна бытовая техника, умная колонка и большой телевизор. Розыгрыш будет проходить также 16 и 17 марта. 18 марта будет разыгрываться главный приз — однокомнатная квартира в новостройке напротив ТРЦ «Рио». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Его получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине в торжественной обстановке вручил один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом передает корреспондент URA.RU c центральной площади. «Вручаю вам сертификат от этого автомобиля. Вы являетесь первым победителем, кто выиграл в качестве приза Niva Travel. Машина готова к эксплуатации. Пользуйтесь, радуйтесь и верьте в удачу», — сказал Андрей Шиншин во время вручения ключей. Победитель признался корреспонденту URA.RU, что для него это первый в жизни выигрыш. Помимо автомобиля 15 марта также была разыграна бытовая техника, умная колонка и большой телевизор. Розыгрыш будет проходить также 16 и 17 марта. 18 марта будет разыгрываться главный приз — однокомнатная квартира в новостройке напротив ТРЦ «Рио». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям