В Верхней Пышме ребенка в лифте ударило током

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
У девочки после удара током образовался волдырь Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) девочку ударило током после касания кнопки в лифте. Инцидент произошел 15 марта на улице Красноармейской, 8.

«Девочка даже не сразу поняла, что случилось, а когда рука начала болеть, сильно заплакала. Ее мама на секунду отвернулась и даже подумать не могла, что кнопка способна сделать дочери больно. Ногу девочки от удара током аж выгнуло. На месте касания теперь появился волдырь», — сообщает Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управляющую компанию ООО «Сити Сервис», которая обслуживает многоквартирный дом. На звонок журналиста агентства никто не ответил.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) девочку ударило током после касания кнопки в лифте. Инцидент произошел 15 марта на улице Красноармейской, 8. «Девочка даже не сразу поняла, что случилось, а когда рука начала болеть, сильно заплакала. Ее мама на секунду отвернулась и даже подумать не могла, что кнопка способна сделать дочери больно. Ногу девочки от удара током аж выгнуло. На месте касания теперь появился волдырь», — сообщает Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управляющую компанию ООО «Сити Сервис», которая обслуживает многоквартирный дом. На звонок журналиста агентства никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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