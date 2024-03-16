В Верхней Пышме ребенка в лифте ударило током

В Верхней Пышме (Свердловская область) девочку ударило током после касания кнопки в лифте. Инцидент произошел 15 марта на улице Красноармейской, 8.
«Девочка даже не сразу поняла, что случилось, а когда рука начала болеть, сильно заплакала. Ее мама на секунду отвернулась и даже подумать не могла, что кнопка способна сделать дочери больно. Ногу девочки от удара током аж выгнуло. На месте касания теперь появился волдырь», — сообщает Е1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управляющую компанию ООО «Сити Сервис», которая обслуживает многоквартирный дом. На звонок журналиста агентства никто не ответил.
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