В Верхней Пышме ребенка в лифте ударило током

16 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

У девочки после удара током образовался волдырь Фото: Анна Майорова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) девочку ударило током после касания кнопки в лифте. Инцидент произошел 15 марта на улице Красноармейской, 8. «Девочка даже не сразу поняла, что случилось, а когда рука начала болеть, сильно заплакала. Ее мама на секунду отвернулась и даже подумать не могла, что кнопка способна сделать дочери больно. Ногу девочки от удара током аж выгнуло. На месте касания теперь появился волдырь», — сообщает Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управляющую компанию ООО «Сити Сервис», которая обслуживает многоквартирный дом. На звонок журналиста агентства никто не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) девочку ударило током после касания кнопки в лифте. Инцидент произошел 15 марта на улице Красноармейской, 8. «Девочка даже не сразу поняла, что случилось, а когда рука начала болеть, сильно заплакала. Ее мама на секунду отвернулась и даже подумать не могла, что кнопка способна сделать дочери больно. Ногу девочки от удара током аж выгнуло. На месте касания теперь появился волдырь», — сообщает Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управляющую компанию ООО «Сити Сервис», которая обслуживает многоквартирный дом. На звонок журналиста агентства никто не ответил.