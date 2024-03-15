Общество Образование Курганский госколледж судится с московским агентством из-за профконкурса 16 марта 2024 в 17:11 Размер текста - 17 + КГК судится с организатором профконкурса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Курганский госколледж (КГК) требует с московского Агентства развития профессий и навыков (бывшее Ворлдскиллс Россия) сотни тысяч рублей из-за профконкурса. Об этом говорится в судебных материалах. «Курганский государственный колледж взыскивает с Агентства развития профессий и навыков (АРПН) 484 527 рублей. Судебное дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда города Москвы. В судебных материалах не указаны причины судебного иска. Сторонам предложено урегулировать разногласия через мировое соглашение. Ранее Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганский госколледж (КГК) требует с московского Агентства развития профессий и навыков (бывшее Ворлдскиллс Россия) сотни тысяч рублей из-за профконкурса. Об этом говорится в судебных материалах. «Курганский государственный колледж взыскивает с Агентства развития профессий и навыков (АРПН) 484 527 рублей. Судебное дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда города Москвы. В судебных материалах не указаны причины судебного иска. Сторонам предложено урегулировать разногласия через мировое соглашение. Ранее Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям