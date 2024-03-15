Курганский госколледж судится с московским агентством из-за профконкурса

Курганский госколледж (КГК) требует с московского Агентства развития профессий и навыков (бывшее Ворлдскиллс Россия) сотни тысяч рублей из-за профконкурса. Об этом говорится в судебных материалах.
«Курганский государственный колледж взыскивает с Агентства развития профессий и навыков (АРПН) 484 527 рублей. Судебное дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда города Москвы.
В судебных материалах не указаны причины судебного иска. Сторонам предложено урегулировать разногласия через мировое соглашение.
Ранее Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами.
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