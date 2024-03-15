15 марта 2024

Курганский госколледж судится с московским агентством из-за профконкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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КГК судится с организатором профконкурса Фото:

Курганский госколледж (КГК) требует с московского Агентства развития профессий и навыков (бывшее Ворлдскиллс Россия) сотни тысяч рублей из-за профконкурса. Об этом говорится в судебных материалах.

«Курганский государственный колледж взыскивает с Агентства развития профессий и навыков (АРПН) 484 527 рублей. Судебное дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда города Москвы.

В судебных материалах не указаны причины судебного иска. Сторонам предложено урегулировать разногласия через мировое соглашение.

Ранее Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами.

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Курганский госколледж (КГК) требует с московского Агентства развития профессий и навыков (бывшее Ворлдскиллс Россия) сотни тысяч рублей из-за профконкурса. Об этом говорится в судебных материалах. «Курганский государственный колледж взыскивает с Агентства развития профессий и навыков (АРПН) 484 527 рублей. Судебное дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда города Москвы. В судебных материалах не указаны причины судебного иска. Сторонам предложено урегулировать разногласия через мировое соглашение. Ранее Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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