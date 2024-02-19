Курганский медколледж отсудил у челябинского бизнесмена сотни тысяч рублей

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
Челябинский бизнесмен проиграл суд медколледжу из Кургана Фото:

Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя из Златоуста 568 тысяч рублей необоснованного обогащения в пользу ГБПОУ „Курганский базовый медицинский колледж“. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами», — указано в судебных материалах.

Согласно судебным материалам, предприниматель получил часть средств на выполнение работ по договору, но выполнять обязательства не стал. Этот же бизнесмен сорвал ранее ремонт фасада поликлиники в курганском санатории «Сосновая роща» на территории Звериноголовского округа. «Курганфармация», которой принадлежит объект, взыскала с подрядчика через суд 792 тысячи рублей.

Согласно данным ФАС, подрядчика из Златоуста уже внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Однако он до сих пор продолжает заниматься организацией строительных работ на объектах в Челябинской области.

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Курганский базовый медицинский колледж взыскал с предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 568 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя из Златоуста 568 тысяч рублей необоснованного обогащения в пользу ГБПОУ „Курганский базовый медицинский колледж“. Также бизнесмен обязан выплатить штраф и проценты за пользование чужими деньгами», — указано в судебных материалах. Согласно судебным материалам, предприниматель получил часть средств на выполнение работ по договору, но выполнять обязательства не стал. Этот же бизнесмен сорвал ранее ремонт фасада поликлиники в курганском санатории «Сосновая роща» на территории Звериноголовского округа. «Курганфармация», которой принадлежит объект, взыскала с подрядчика через суд 792 тысячи рублей. Согласно данным ФАС, подрядчика из Златоуста уже внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Однако он до сих пор продолжает заниматься организацией строительных работ на объектах в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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