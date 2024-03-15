15 марта 2024

Выборы в ЯНАО оценивают гости из Африки. Видео

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Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, триколор, голосование, знак v, выборы 2024
Ямальские выборы показали иностранным гостям Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Иностранная делегация оценила избирательный процесс в ЯНАО. Гостям из Африки, Центральной Америки и Сербии показали работу избирательных участков и прочитали лекцию об избирательной системе на Ямале. Агнес Ненкама из Намибии удивилась большому количеству молодежи и атмосфере праздника в дни голосования.

«Люди здесь действительно свободны, это действительно похоже на праздник. Люди чувствуют, что они едины и празднуют. Вы можете видеть, как люди входят в кабинку для голосования и выходят оттуда, чувствуя себя свободно. Не похоже, чтобы им внушали страх, заставляли голосовать или принуждали сделать неправильный выбор», — поделилась с журналистами Ненкама.

Иностранная делегация находится на Ямале с 12 марта в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Все четыре дня иностранцев знакомят с разными особенностями жизни в северном регионе. Во время визита делегация успела побывать в окружном правительстве.

Трехдневное голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.

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Иностранная делегация оценила избирательный процесс в ЯНАО. Гостям из Африки, Центральной Америки и Сербии показали работу избирательных участков и прочитали лекцию об избирательной системе на Ямале. Агнес Ненкама из Намибии удивилась большому количеству молодежи и атмосфере праздника в дни голосования. «Люди здесь действительно свободны, это действительно похоже на праздник. Люди чувствуют, что они едины и празднуют. Вы можете видеть, как люди входят в кабинку для голосования и выходят оттуда, чувствуя себя свободно. Не похоже, чтобы им внушали страх, заставляли голосовать или принуждали сделать неправильный выбор», — поделилась с журналистами Ненкама. Иностранная делегация находится на Ямале с 12 марта в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Все четыре дня иностранцев знакомят с разными особенностями жизни в северном регионе. Во время визита делегация успела побывать в окружном правительстве. Трехдневное голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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