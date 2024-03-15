Выборы в ЯНАО оценивают гости из Африки. Видео

16 марта 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Ямальские выборы показали иностранным гостям Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Иностранная делегация оценила избирательный процесс в ЯНАО. Гостям из Африки, Центральной Америки и Сербии показали работу избирательных участков и прочитали лекцию об избирательной системе на Ямале. Агнес Ненкама из Намибии удивилась большому количеству молодежи и атмосфере праздника в дни голосования. «Люди здесь действительно свободны, это действительно похоже на праздник. Люди чувствуют, что они едины и празднуют. Вы можете видеть, как люди входят в кабинку для голосования и выходят оттуда, чувствуя себя свободно. Не похоже, чтобы им внушали страх, заставляли голосовать или принуждали сделать неправильный выбор», — поделилась с журналистами Ненкама. Иностранная делегация находится на Ямале с 12 марта в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Все четыре дня иностранцев знакомят с разными особенностями жизни в северном регионе. Во время визита делегация успела побывать в окружном правительстве. Трехдневное голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранная делегация оценила избирательный процесс в ЯНАО. Гостям из Африки, Центральной Америки и Сербии показали работу избирательных участков и прочитали лекцию об избирательной системе на Ямале. Агнес Ненкама из Намибии удивилась большому количеству молодежи и атмосфере праздника в дни голосования. «Люди здесь действительно свободны, это действительно похоже на праздник. Люди чувствуют, что они едины и празднуют. Вы можете видеть, как люди входят в кабинку для голосования и выходят оттуда, чувствуя себя свободно. Не похоже, чтобы им внушали страх, заставляли голосовать или принуждали сделать неправильный выбор», — поделилась с журналистами Ненкама. Иностранная делегация находится на Ямале с 12 марта в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Все четыре дня иностранцев знакомят с разными особенностями жизни в северном регионе. Во время визита делегация успела побывать в окружном правительстве. Трехдневное голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.