Курганская пенсионерка, не дождавшись автобуса, пошла голосовать в соседнее село пешком

Пенсионерка Юргамышского округа Курганской области, не дождавшись автобуса, пошла голосовать на избирательный участок в соседнее село пешком. Добраться до места выборов ей помог, проезжающий мимо сотрудник регионального УФССП Денис Юсупов. Об этом сообщает издание «Новый мир».
«После работы Денис Юсупов на личном автомобиле ехал домой, когда заметил, как вдоль трассы идет женщина преклонного возраста. Остановок по близости не было, поэтому он решил узнать, не требуется ли ей помощь. Оказалось, что пенсионерка не дождалась автобуса и отправилась пешком на свой избирательный участок в село, расположенное в двадцати километрах от Юргамыша», — сообщает издание. Сотрудник судебных приставов Юсупов доставил пенсионерку прямо до избирательного участка.
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