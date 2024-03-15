15 марта 2024

Курганская пенсионерка, не дождавшись автобуса, пошла голосовать в соседнее село пешком

Пристав помог курганской женщине, которая шла пешком на выборы в соседнее село
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
Пенсионерке пришлось пойти пешком, чтобы проголосовать на выборах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Пенсионерка Юргамышского округа Курганской области, не дождавшись автобуса, пошла голосовать на избирательный участок в соседнее село пешком. Добраться до места выборов ей помог, проезжающий мимо сотрудник регионального УФССП Денис Юсупов. Об этом сообщает издание «Новый мир».

«После работы Денис Юсупов на личном автомобиле ехал домой, когда заметил, как вдоль трассы идет женщина преклонного возраста. Остановок по близости не было, поэтому он решил узнать, не требуется ли ей помощь. Оказалось, что пенсионерка не дождалась автобуса и отправилась пешком на свой избирательный участок в село, расположенное в двадцати километрах от Юргамыша», — сообщает издание. Сотрудник судебных приставов Юсупов доставил пенсионерку прямо до избирательного участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионерка Юргамышского округа Курганской области, не дождавшись автобуса, пошла голосовать на избирательный участок в соседнее село пешком. Добраться до места выборов ей помог, проезжающий мимо сотрудник регионального УФССП Денис Юсупов. Об этом сообщает издание «Новый мир». «После работы Денис Юсупов на личном автомобиле ехал домой, когда заметил, как вдоль трассы идет женщина преклонного возраста. Остановок по близости не было, поэтому он решил узнать, не требуется ли ей помощь. Оказалось, что пенсионерка не дождалась автобуса и отправилась пешком на свой избирательный участок в село, расположенное в двадцати километрах от Юргамыша», — сообщает издание. Сотрудник судебных приставов Юсупов доставил пенсионерку прямо до избирательного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...